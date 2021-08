Alcoholverkoop in Overijssel piekte voor 1 juli: stijging van ruim 75 procent

De verkoop van alcohol steeg in de laatste twee weken voor 1 juli landelijk gemiddeld met 32 procent. Overijssel behoort tot de regionale uitschieters, waar de verkoop ruim 75 procent hoger lag. "Met name de regionale groei is opvallend. Het oosten van Nederland heeft goed ingeslagen", zegt Sjanny van Beekveld van onderzoeksbureau IRI.

Oost-Nederland springt eruit (Foto: IRI)

Stuntprijzen verboden

Sinds 1 juli zijn stuntprijzen op alcohol niet meer toegestaan. Een kratje bier voor negen euro, of twee halen, één betalen, zit er nu niet meer in. De korting mag sinds 1 juli maximaal 25 procent zijn. Voor bijvoorbeeld een kratje Grolsch in de aanbieding betaal je daardoor nu minimaal 12,50 of 13 euro.

We sloegen voor 1 juli nog snel even in:

Langzaam wennen

In de eerste weken na 1 juli is volgens IRI juist een volumedaling in verkoop te zien van 19 procent. "Waarschijnlijk wordt nu de voorraad van de hamsterweken in juni opgemaakt", zegt Van Beekveld tegen de NOS.

Toch gaat het volgens Matthijs Neppelenbroek van onderzoeksbureau IPVdata nog wel even duren voordat we gewend raken aan de maximale korting van 25 procent. "Veel van ons hebben nu die stuntaanbiedingen in het hoofd als '1+1 gratis'. Voor zo'n aanbieding gingen we wel naar de super. Langzaam zullen we eraan moeten wennen dat 25 procent korting de heftigste aanbieding is. Maar daar zullen wel wat jaartjes overheen gaan."