Hoogland met speels gemak naar halve finales baansprint, partner pakt verrassend goud

Hoogland was in beide heats veel te sterk. In de achtste finales versloeg de olympisch kampioen op de teamsprint eerder vandaag de Maleisiër Mohd Awang. Landgenoot Harrie Lavreysen schakelde in de kwartfinales de Brit Jason Kenny, de olympisch kampioen van 2012 en 2016, uit. In de halve finales ontmoet Hoogland de Rus Denis Dmitriev.

Jeffrey Hoogland (Foto: Orange Pictures )

Halve finales

De halve finales (09.10 uur) en de finale (11.00 uur) staan aanstaande vrijdag op het programma. Lavreysen is regerend wereldkampioen op de sprint. Hij versloeg op de WK in Berlijn zijn maatje Hoogland anderhalf jaar geleden in de finale. Beiden hebben al olympisch goud op zak van de teamsprint.

Partner Hoogland pakt goud

Shanne Braspennincx, de partner van Hoogland, gaf donderdag het goede voorbeeld. De 33-jarige baanwielrenster legde op de keirin verrassend beslag op de olympische titel. Ze was de sterkste in de finale, voor de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews en de Canadese Lauriane Genest. Ze bezorgde Nederland daarmee in Tokio de zevende gouden medaille. Braspennincx is de opvolgster van haar landgenote Elis Ligtlee, die in Rio het goud won.