Nieuwe details onderzoek Aspen Valley: 176 Overijsselaars besmet, 475 mensen in quarantaine

De corona-uitbraak in discotheek Aspen Valley heeft grote gevolgen gehad voor honderden mensen. Doordat ruim 200 bezoekers in de Enschedese discotheek het coronavirus opliepen, moesten alleen al in Twente 475 andere mensen in quarantaine. Dat blijkt uit het onderzoek van de GGD naar de 'coronabrandhaard' dat RTV Oost heeft ingezien.

De GGD Twente concludeerde vorige week na uitgebreid onderzoek dat één zogenoemde superspreader de oorzaak is geweest van de 'brandhaard' in de discotheek.

Eén superspreader

Op die conclusie kwam kritiek van Joris van Hoof, onderzoeker aan de Universiteit Twente en nauw betrokken bij de CoronaCheck-app. Van Hoof stelde dat, na zijn eerdere ervaringen met de app, in zijn ogen meer discogangers al vooraf besmet moesten zijn.

"Ik begrijp de verwachting dat er van tevoren heel veel mensen besmet moeten zijn geweest. Wij vinden het zelf ook bijzonder om te moeten concluderen dat er waarschijnlijk één persoon is die zoveel mensen heeft besmet", zegt Sanne Mensink, arts op de corona-afdeling van de GGD Twente en auteur van het onderzoek.

"Maar we weten ook dat die persoon niet met een hele vriendengroep op stap was, maar slechts met enkele vrienden. Die vrienden zijn pas later in de week ziek geworden, dus zij waren niet besmettelijk op dat moment."

Van de 201 mensen die besmet raakten in Aspen Valley, kwamen er 175 uit Twente. Slechts één bezoeker woont in IJsselland. Hoeveel andere mensen de discogangers op hun beurt weer hebben aangestoken, zegt de GGD niet te weten. Wel zijn er dus 475 mensen in quarantaine geplaatst en/of kregen zij het advies om een sneltest te doen.

Weinig besmettingen, slechte ventilatie

Mensink noemt ook andere argumenten die pleiten voor één superspreader. "We hadden in de week voorafgaand aan de heropening van de nachthoreca 143 besmettingen in één week tijd in Twente. Dat was het laagste aantal in maanden. We weten ook dat meezingen met de muziek, schreeuwen en hard praten het risico op een coronabesmetting vergroot. Als de ventilatie in een ruimte dan ook nog onvoldoende is, dan blijft het virus hangen en kunnen er meer mensen besmet raken."

De GGD heeft ook onderzoek gedaan naar de zogenoemde genetische code van het coronavirus. "De superspreader had een bepaalde code die we later overal terugzagen. De mensen die besmet raakten in Aspen Valley, hadden nagenoeg diezelfde code. Waren er meer besmette personen geweest, dan waren die codes ook wisselend."

We weten ook dat meezingen met de muziek, schreeuwen en hard praten een risico is Sanne Mensink, arts bij de GGD Twente

Aanbevelingen van GGD

De gemeente Enschede stelde eerder dat Aspen Valley de coronabrandhaard niet aan te rekenen valt. Toch klonken er ook geluiden over 'gaten' in de toegangscontrole. "Wij hoorden die geruchten ook", erkent Mensink. "Maar uit geen enkel bron- en contactonderzoek dat we hebben gedaan, is gebleken dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is."

De GGD adviseert in haar eigen onderzoek een kortere periode tussen het afnemen van een testbewijs voor Testen voor Toegang en het bezoek aan de horecazaak. Dat is ook gebeurd: de maximumduur ligt nu op 24 uur, waar dat eerder 40 uur was. Ook adviseert de GGD om beter te kijken naar de ventilatiesystemen in horecazaken.

Aspen Valley heeft dat advies opgevolgd; aan het ventilatiesysteem is onderhoud gepleegd, zo blijkt uit het onderzoek van de GGD. Mensink: "Wat ons betreft kan de discotheek weer open, als het straks weer mag. Maar daar gaan we niet over; dat is aan de gemeente Enschede."