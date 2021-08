Wereldwinkel Oldenzaal stopt na 28 jaar, corona zorgt voor definitieve nekslag

Financieel en organisatorisch was het niet meer vol te houden en dus gaat per 1 oktober de stekker uit de Stichting Wereldwinkel Oldenzaal. Daarmee verdwijnt ook de wereldwinkel uit het straatbeeld aan de Bisschopstraat.

"We hebben 28 jaar een gezonde winkel kunnen exploiteren maar sinds 2017 zijn de verkopen sterk afgenomen", zegt voorzitter Frans Molenaar van de stichting. "Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te geven. Ten eerste is het bezoek aan het centrum van Oldenzaal de laatste tien jaar drastisch afgenomen. Er is structureel sprake van leegstand in de winkelstraten dat blijkbaar alleen door horeca kan worden opgevuld. Oldenzaal is daardoor, volgens ons, niet interessant genoeg om de regionale bezoeker of toerist te trekken."

Landelijke trend

Ook is er volgens Molenaar sprake van een landelijke trend. "Overal in Nederland verdwijnen wereldwinkels. De landelijke vereniging is in 2019 opgeheven en diverse binnen- en buitenlandse leveranciers staken hun activiteiten. De inkoop van nieuwe producten, die aan alle fairtrade-eisen moeten voldoen, is steeds moeilijker geworden. Het werd ook steeds moeilijker om vrijwilligers voor langere tijd aan ons te binden."

Het coronavirus deed de wereldwinkel uiteindelijk definitief de das om. "Recente aanvragen om overheidssteun en huurcompensatie zijn niet ontvankelijk verklaard en daardoor zijn onze financiële reserves fors aangesproken. Mede daarom hebben we besloten te stoppen", zegt Molenaar. De finale uitverkoop gaat woensdag van start.