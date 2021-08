Hoogland na olympisch succes Braspennincx: "Trots dat ik Shanne mijn vriendin mag noemen"

"Ik ben zo trots dat ik Shanne mijn vriendin mag noemen", sprak de geëmotioneerde baanrenner. "Als iemand het verdiend heeft, is zij het wel." Hoogland kent Braspennincx al jaren als teamgenoot, ergens in 2017 kregen ze een relatie. "We hebben niet een speciale datum", lachte Hoogland, die in Apeldoorn met haar samenwoont. "Misschien is dit succes voor haar meer een verrassing dan voor mij. Ik zag al dat ze ongelooflijk sterk was en dan maakt ze het vandaag af. Dit is echt heel mooi."

Hartaanval

Braspennincx (30) kreeg in 2015 een hartaanval die een einde leek te maken aan een veelbelovende sportcarrière. "Ik heb dat als teamgenoot meegemaakt", vervolgt Hoogland. "Het is ongelooflijk hoe ze dat achter zich heeft gelaten. Als iemand sterk is en dat onmiddellijk achter zich heeft kunnen laten, is zij het wel. Ze hield de olympische droom in stand. Ik heb nooit iemand zo hard zien werken."

Hoogland kwalificeerde zich soeverein voor de halve finales (Foto: ANP Foto)

Overtuiging voor halve finales

Eerder vandaag kwalificeerde Hoogland zich met overmacht voor de halve finales van het sprinttoernooi. Aan vertrouwen dan ook geen gebrek bij de krachtpatser uit Nijverdal. "Ik ben ontzettend scherp. Niemand kan van me afpakken hoe ik nu fiets. Ik heb de overtuiging dat ik de beste en de snelste ben. Zo ga ik de baan op en dan is het nakijken voor de rest. Dat klinkt misschien arrogant, maar ik voel me ontzettend goed op de fiets." Vrijdag starten de halve finales rond 09.10 uur.