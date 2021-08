Pianist Wibi Soerjadi over veertig jaar in het vak, z'n Diepenheimse buren en de bekende tuinconcerten

Hij zit op z'n plek in het kleinste stadje van Twente. Villa Peckedam heeft 'ie omgetoverd tot een Disneypaleis en hij geniet nog elke dag van de omgeving en de kalmte. "Ik woon hier nu vier jaar en ik vind het erg fijn. Het geeft heel veel rust en inspiratie."

Villa Peckedam in Diepenheim (Foto: ANP / Bert Kamp)

Toch is de inrichting van z'n sprookjeshuis alles behalve rustig en basic te noemen. In elke hoek van de in totaal 25 kamers glimmen kroonluchters, gouden klokjes of Disneybeeldjes. De villa straalt een en al jeugdigheid en plezier uit.

'Dit wil ik ook'

Als klein jongetje werd Soerjadi verliefd op de piano en haar klanken. "Toen ging ik voor het eerst mee naar een live concert en werd helemaal gegrepen door de piano. Ik had nog nooit zoiets moois gehoord. Ik dacht toen: dit wil ik ook."

Wibi Soerjadi over z'n liefde voor piano spelen en de aanstaande tuinconcerten:

Op z'n elfde speelde hij op een pianofestival en werd ontdekt. De rest is geschiedenis. "Het is m'n grootste hobby en m'n beroep. Dus ik ben heel gelukkig dat ik het zo kan doen."

Tuinconcerten

In 2011 trad Soerjadi ter gelegenheid van z'n dertigjarig jubileum nog op in de wereldberoemde concertzaal Carnegie Hall in New York. Tien jaar later vormt z'n eigen achtertuin in Diepenheim het decor. "Ik vergelijk het een beetje met buiten eten. Dat is gewoon lekkerder. En met een tuinconcert is dat ook zo", aldus de pianist.

Voorlopig heeft hij geen plannen om Villa Peckedam te verlaten. Want naast de rust en ruimte, bevalt ook de Twentse vriendelijkheid hem wel. "De mensen hier zijn ontzettend aardig. Dat is ook wel een verschil met de Randstad. Iedereen groet elkaar, dat is hier gewoon normaal. Dat is heel prettig."

Verwondering en verbazing

Soerjadi heeft naast pieken, ook dalen gekend. Zeker op persoonlijk vlak. Het overlijden van zijn moeder in 2019 heeft hem diep geraakt en in maart 2020, toen de pianist 50 werd en dat samen met familie en vrienden vierde in Disneyland, roofden inbrekers z'n villa leeg.

Maar wat betreft z'n carrière zijn er vooral veel hoogtepunten te noemen. Hij mocht met toenmalig Koningin Beatrix mee op staatsbezoek en treedt al bijna 28 jaar op in het Concertgebouw. De langstlopende periode voor een soloartiest. "Verwondering, euforie, ontroering en verbazing. Alle superlatieven komen voorbij als ik denk aan alle mooie dingen die ik heb mogen doen."