Duitse technologiereus Siemens neemt Enschedese Sqills over voor 550 miljoen euro

Sqills is een softwarebedrijf dat reserveringssystemen maakt voor spoorwegbedrijven. Tot de klanten behoren spoorbedrijven als Eurostar en Thalys. "Het heet S3 Passenger. Met dit systeem verzorgen we alles voor de klanten van onze klanten; van het zoeken naar de reis, de route en prijs berekenen", vertelt Van Munster. "Ook het daadwerkelijk reserveren van de reis, de betaling en het ticket, dat via de mail wordt verstuurd, hoort erbij. Dat verkopen we richting spoorbedrijven als SaaS-product, software as a service."

Werknemer in eigen bedrijf

Het bedrijf werd in 2002 opgericht en er werken ongeveer 160 medewerkers, verspreid over hoofdkantoor Enschede, Amersfoort, Istanbul en Parijs. Volgens Van Munster stond het bedrijf op een tweesprong: of verspreid over de wereld nieuwe kantoren openen, of samenwerken met een grote partij als Siemens. "We geloven dat dit het beste is voor het bedrijf, ook omdat het vaak veel tijd kost om nieuwe klanten te werven. Want het is ons doel om wereldwijd de grootste te worden. En nu worden we inderdaad werknemer in ons eigen bedrijf."

Voor Siemens is Sqills een interessante partij. "Voor het grote Siemens zijn wij maar een klein kantoortje, dat klopt. Siemens wil meer digitale oplossingen bieden. Daar is Siemens Mobility traditioneel heel groot in: treinen bouwen, infrastructuur en signaleringssystemen. De laatste jaren heeft het meer ingezet op de digitale hoek en daar passen wij perfect in. Daarom zijn wij blij om samen met Siemens ons product over de wereld te verspreiden. "