Hele zomer lang theater in Diepenheim: "Elke voorstelling is uniek"

Heimland zag het levenslicht in 2018, maar na twee 'normale' edities, werd de organisatie al geconfronteerd met corona. Ook dit jaar durfde artistiek leider Adrie van Essen een meerdaags festival niet aan en werd er een alternatief bedacht. "We wilden het publiek tegemoetkomen."

Cultuur snuiven

Daarom kunnen liefhebbers elk weekend cultuur snuiven in het kleine Twentse stadje. "Dat kan van alles zijn. We hebben circus gehad, we hebben dans gehad. Dit weekend is het een theaterstuk dat op locatie gaat plaatsvinden. En het zijn allemaal professionele gezelschappen", vertelt Van Essen.

Op het Diepenheimse platteland wordt druk gerepeteerd:

Dit weekend wordt het theaterstuk Kiem gespeeld. "Dat gaat over hoe mensen klem komen te zitten. Met name agrariërs vandaag de dag en de regelgeving", aldus regisseur Jos van Kan. Het is een onderwerp waar al vaker voorstellingen over gemaakt zijn, maar volgens Van Kan is dit stuk anders.

"Wij zetten die problematiek naast een vrouw die zwanger is van een kindje met het syndroom van Down. Zij raakt ook klem in de regelgeving en de verwachtingen die de maatschappij heeft."

Volgens de regisseur trekt Kiem een gemixt publiek. Van theaterfans tot boeren en van veeartsen tot erfbetreders. "Ik vind het heel mooi om te zien dat er een diepgaand gesprek ontstaat tussen een boer en een burger. Dan blijkt, als mensen goed naar elkaar gaan luisteren, dat er veel meer gemeenschappelijkheid is dan we denken."

Werkplaats

Alle voorstellingen die op het programma staan zijn in Diepenheim gemaakt of voorbereid. Daar zit namelijk de theaterwerkplaats. Een plek waar makers zich volledig op hun werk kunnen storten. Uiteindelijk worden de voorstellingen die daar zijn bedacht door het hele land gespeeld.

De organisatie werkt keihard door deze zomer, want elke week reist er weer een nieuw theatergezelschap af naar Diepenheim en moeten er voorbereidingen getroffen worden. "Deze tien weken zijn wij er altijd bij", zegt Van Essen.

Zo wordt er keer op keer naar een locatie gezocht die het best past bij het onderwerp van de voorstelling. Dit weekend is dat een boerenerf. "Het is echt locatietheater. Ze staan niet zomaar even in de schouwburg. Elke voorstelling is in die zin uniek."

Kiem wordt vandaag nog gespeeld, daarna is er weer een nieuw gezelschap aan de beurt. Klik hier voor het overzicht.