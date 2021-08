Oosterwegel verbaast ook zichzelf met bronzen plak: "Nooit van kunnen dromen"

"Vannacht kon ik echt niet slapen en toen ik wakker werd, dacht ik: hoe ga ik deze onderdelen doen? Maar het is goed gelukt, het is héél goed gelukt", sprak de dolblije Oosterwegel, die de zevenkamp besloot met een sterke 800 meter.

Training

"Maar van een medaille heb ik nooit gedroomd en daar is ook nooit sprake van geweest. In de training ging het heel erg goed, maar je moet het in wedstrijden laten zien. Ik wist wel dat ik écht fit was, maar dat het er op bijna elk onderdeel uitkomt, is wel bijzonder."

Records aan flarden

Oosterwegel boekte donderdag veel progressie bij het speerwerpen, waar ook haar kracht ligt. "Het was een hele goede meerkamp en bijna op elk onderdeel haalde ik een persoonlijk record. Alleen bij het kogelstoten ging het iets minder."

Sprint van haar leven

Op het laatste onderdeel moest de Nederlandse vooral de Amerikaanse Kendell Williams in de gaten houden. "Ik moést wel rennen en het was de sprint van mijn leven", zei Oosterwegel. "Williams was agressief bij de start en beukte wat mensen aan de kant. Ik heb mezelf opgepept en blijkbaar hielp het."

Het podium van de olympische meerkamp (Foto: Orange Pictures)

Vetter

Na afloop van de zevenkamp liepen Oosterwegel en Vetter gezamenlijk en breeduit lachend met de Nederlandse vlag door het Olympisch Stadion. De twee hebben de weg naar de medailles samen meegemaakt. "We deden alles met zijn tweeën en het is fijn om in zo'n wedstrijd een bekend gezicht bij je te hebben", sprak de olympische debutante.

"Als een van ons wat minder zin had in de training, dan hielpen we elkaar er bijvoorbeeld doorheen. Maar je deelt ook de mooie momenten samen. Dat dit gebeurt op de Spelen, besef ik nog steeds niet. Dat is echt bizar", aldus Oosterwegel.