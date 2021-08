Vader Oosterwegel trots op bronzen Emma: "Echt niet verwacht"

"We hadden na de eerste dag hoop op een plek in de top twaalf. Dit hadden we echt niet verwacht, zo mooi." Een paar uur na de gewonnen bronzen medaille van de Diepenveense meerkampster Emma Oosterwegel overheerst bij vader Jeroen Oosterwegel nog altijd het trotse gevoel.

Oosterwegel pakte verrassend brons op de meerkamp, door op de afsluitende 800 meter in de buurt te finishen van haar Belgische concurrente Noor Vidts. Het werd zo een Nederlands feestje, omdat Anouk Vetter zilver won. "Ik heb haar al gesproken, vlak voor de persconferentie", vertelt vader Oosterwegel. "Dat was een mooi moment. Ze liep er met Anouk en Ronald (Vetter, bondscoach). Het was er volop feest en de polonaise werd gelopen."

De medaille was met name verrassend, omdat de Diepenveense in de winter met blessures te kampen had. "Het was enorm lastig, want de top is heel erg breed in de meerkamp. Er doen atletes mee van alle continenten. We hadden wel het gevoel dat ze de laatste periode sneller was geworden. Dat dit eruit zou komen hadden we niet verwacht."

Op de vraag of er voor Emma nog meer in het vat zit, heeft Jeroen Oosterwegel, zelf ook voorzitter van atletiekvereniging Daventria, het antwoord niet. "De meerkamp vraagt zoveel van je lichaam. Je moet immers alle spieren aanspreken. Maar ze heeft al zoveel progressie geboekt." Wie weet wat dat betekent voor de Spelen van Parijs, in 2024.