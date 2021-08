Door coronacrisis bijna 30 procent minder winkeldiefstallen in Overijssel

De winkels zijn al een tijd weer volledig open, maar veel winkeldieven blijven nog altijd weg. Van januari tot en met juni registreerde de politie in Overijssel 782 winkeldiefstallen. Dat waren er in 2019, het jaar voor corona, nog 1.100. Een daling van 29 procent. Dat blijkt uit cijfers van een analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers.

De cijfers laten een duidelijke daling zien vanaf het moment dat in winkels maatregelen werden getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Overijssel loopt met de daling van het aantal winkeldiefstallen keurig in de pas met de landelijke trend, die een daling van dertig procent laat zien. In de eerste helft van dit jaar werden opgeteld in heel het land 13.600 winkeldiefstallen gepleegd.

Andere provincies

In alle provincies daalde het aantal winkeldiefstallen. Drenthe noteerde de grootste daling (-42,6 procent) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Ook in Limburg (-39 procent) en Zeeland (-36,3 procent) was de daling fors. Gelderland noteerde de kleinste afname, maar ook hier daalde het aantal winkeldiefstallen met bijna twintig procent.

Op deze kaart vind je het aantal winkeldiefstallen per gemeente in Overijssel terug

Lockdown-effect

Vooral in januari en februari van dit jaar sloegen winkeldieven aanzienlijk minder vaak toe. Deze afname valt samen met de lockdown die vanaf half december gold. Niet-essentiële winkels - zoals kledingwinkels, tuincentra en ook warenhuizen - waren destijds gesloten. Vanaf begin maart was het weer mogelijk om op afspraak te winkelen, eind april was het maken van een afspraak niet meer nodig.