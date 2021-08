Prikken zonder Afspraak: 'Groot succes in Twente, IJsselland kan beter'

In IJsselland begon de GGD op 16 juli met prikken zonder afspraak. "Het wisselt een beetje", zegt een woordvoerder van de GGD IJsselland over de toeloop. "Het mag nog best een beetje meer zijn, al zijn we natuurlijk blij met elke vaccinatie die we extra zetten."

Aan de andere kant van de provincie, in Twente, lijkt er meer animo te zijn voor een coronavaccinatie zonder afspraak. "We vonden het heel moeilijk om vooraf een inschatting te maken, maar we zijn ontzettend blij met de opkomst", zegt Marleen van der Wal, projectleider vaccineren bij de GGD Twente.

1.180 mensen

In tien dagen tijd haalden 1.180 mensen in Twente een coronavaccinatie 'op de bonnefooi'. "We zien vooral jongere mensen, die pas later een uitnodiging hebben gekregen, die er nu gebruik van maken. Maar er zijn soms ook hele gezinnen die langskomen", zegt Van der Wal.

In IJsselland zien ze eenzelfde beeld. "Bijvoorbeeld jongeren die eerst hebben afgewacht, zich toch meer in de vaccinatie zijn gaan verdiepen en nu besluiten om een prik te halen."

Omschakelen

Voor de GGD'en in Overijssel is het wel even omschakelen: ze gaan van massavaccinatie, waarin in heel Overijssel in sommige weken meer dan 100.000 prikken werden gezet, naar het 'kleinere werk'. "Nu wordt het wat rustiger. Heel veel mensen zijn gevaccineerd, dus we hebben nu vaccin en tijd genoeg om het nog makkelijker te maken voor de mensen die zich alsnog willen laten vaccineren", zegt Van der Wal.

In Twente kan je een coronavaccinatie zonder afspraak halen bij de vaccinatielocaties in Enschede en Almelo. In IJsselland kan dat in Zwolle, Deventer, Hardenberg en tot aankomende zondag ook in Dalfsen. De GGD'en raden wel aan hun website in de gaten te houden, want de openingstijden voor prikken zonder afspraak kunnen nog veranderen.

De wijken in

De GGD'en doen er meer aan om de vaccinatiegraad in Overijssel omhoog te krijgen. "Dat noemen wij fijnmazig vaccineren", vertelt Van der Wal. "We hebben op asielzoekerscentra voor vluchtelingen gevaccineerd, bij dak- en thuislozen en we zijn nu ook met pilots bezig om in wijkcentra te vaccineren."

Ook in IJsselland wordt de wijken ingetrokken. En bij de mobiele vaccinatielocaties in Raalte en Wijhe zijn ruim 6.000 prikken gezet.