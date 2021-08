FC Twente bevestigt komst aanvaller Dimitris Limnios

Limnios speelde in de jeugd van Niki Volos en Atromitos. In 2017 maakte hij de overstap naar PAOK Saloniki. 1. FC Köln nam hem in 2020 over van de Griekse club. De aanvaller speelde tot dusver 16 interlands voor de nationale ploeg van Griekenland.

Lamprou en Ehizibue

De huurling van Köln is in zijn nopjes met de transfer: "Ik kijk er ontzettend naar uit om bij FC Twente aan de slag te gaan en in dit mooie stadion te spelen. Ik hoop veel goede wedstrijden te voetballen en de supporters te laten genieten. Van Lazaros Lamprou en Kingsley Ehizibue, twee goede vrienden, heb ik al veel verhalen over FC Twente gehoord. Met name Lazaros is heel enthousiast over de club, ondanks dat hij niet zoveel wedstrijden bij FC Twente heeft gespeeld."