'Gifschip' Imatra uit Zwolle vertrokken, lading wordt overgeladen

Het veelbesproken 'gifschip' Imatra is vanuit Zwolle onderweg naar het slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer. Daar wordt de lading van het schip overgeladen in bakken om het giftige gas fosfine te laten vervliegen. De Imatra wordt onderweg naar het depot over de IJssel begeleid door een schip van Rijkswaterstaat. Vanmorgen zijn de concentraties fosfine aan boord gemeten en werd het verantwoord gevonden om het schip te laten vertrekken.

Het schip lag sinds vorige week in Zwolle aan de ketting, toen er veel te hoge concentraties van het ongediertebestrijdingsmiddel fosfine werden aangetroffen. Aan boord werden potentieel dodelijke concentraties van het middel gemeten, waarop meteen werd ingegrepen.

De Imatra heeft tarwe aan boord dat met een trein vanuit Polen is vervoerd en in Oss is overgeladen. De tarwe is bestemd voor het diervoederberdrijf De Heus Voeders. Dat bedrijf met het hoofdkantoor in Ede heeft verschillende productielocaties die aan het water liggen. Behalve de Imatra werden in Utrecht en Veghel nog twee schepen aan de ketting gelegd met de lading tarwe uit Polen.

Andere gifschepen ook naar IJsseloog

Het is de bedoeling dat na de Imatra ook de twee andere schepen afkoersen op het IJsseloog om daar de tarwe over te laden en zo het giftige gas te laten vervliegen. Deze schepen varen naar verwachting maandag en dinsdag naar het Ketelmeer. Als de fosfine is vervluchtigd en metingen aantonen dat het weer veilig is, is de tarwe in principe weer gewoon te gebruiken voor de productie van diervoerders, laat Joos Belt van De Heus Diervoeders weten.

Op de vraag wie voor welke schade verantwoordelijk wil Belt niet ingaan, omdat het nog te vroeg is en juristen daar momenteel naar kijken. Met de schipper van de Imatra is volgens woordvoerder Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging een regeling getroffen. Ze heeft nog geen signalen gehoord dat er een regeling is getroffen met de twee andere schippers.

Schippers willen betere regelgeving

De gang van zaken rond de 'gifschepen' heeft de schippersvereniging ertoe gebracht om aan te dringen op Europese regelgeving rond het gebruik van gifstoffen zoals fosfine aan boord van binnenvaartschepen, meldt de binnenvaartkrant

De ASV heeft de Nederlandse Europarlementariërs Caroline Nagtegaal-Van Doorn (VVD) en Tom Berendsen (CDA) gevraagd om zich sterk te maken voor strengere regelgeving voor het gebruik van fosfine. De schippersvereniging wil dat er definitief iets gedaan wordt om gevaarlijke situaties aan boord van schepen door gassen van lading te voorkomen.

Gisteren werd nog geopperd dat de lading in Amsterdam of Rotterdam 'gelucht' zou kunnen worden, maar er is daarna een oplossing in het Ketelmeer -dichterbij de plek waar de Imatra aan de ketting lag- gevonden: