Na gedwongen pauze door gebrek computerchips gaat Scania Zwolle vanaf maandag weer leveren

"We zijn er helemaal klaar voor", zegt Nicolien Vrielink namens Scania. "Er is de afgelopen dagen al proefgedraaid, want de machines hebben natuurlijk een tijdje stilgestaan. Maar we gaan er maandag weer vol voor."

Vervroegde vakantie

Door het tekort aan chips werden de medewerkers van Scania vorige maand een week vervroegd met vakantie gestuurd. "We hebben normaal gesproken al elk jaar een vakantie van vier weken. Dat waren er nu dus vijf. Een extra week dus waarin de werknemers thuis zitten zonder dat er iets gebeurt in het bedrijf", zegt Vrielink.

Hoeveel dat het bedrijf uiteindelijk heeft gekost, zegt Vrielink niet te weten. "De vrachtwagens die bij ons geassembleerd worden zijn al verkocht. Ze worden nu alleen dus wat later geleverd dan vooraf de bedoeling was."

'Doen we niet zo maar'

Het hoofdkantoor in Zweden koopt de chips in bij verschillende leveranciers, onder meer in Taiwan. Na een wereldwijd tekort aan deze chips moest besloten worden de productie stil te leggen. "Dat doen we niet zo maar, want dat heeft nogal wat te betekenen", vertelt Vrielink. "Maar als het in Zweden stilvalt, gebeurt dat natuurlijk ook in Meppel, waar de exterieure delen worden gelakt en in Zwolle waar de wagens in elkaar worden gezet."