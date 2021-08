Jeffrey Hoogland grijpt op individuele sprint naast tweede goud op Spelen

In de eerste wedstrijd was het erg spannend en won Hoogland met een minimale voorsprong van 0.012 seconde. In de tweede leek Hoogland ook op weg naar de winst, maar Lavreysen kwam in laatste meters knap opzetten en versloeg de Overijsselaar. Opnieuw was het verschil klein: 0.015 seconde. Dus moest er een derde race komen om de strijd te beslissen. Daarin was Lavreysen een stuk sterker en dus was er zilver voor Hoogland.

Brons voor Carlin

Eerder vandaag was Hoogland in twee duels te sterk voor de Rus Denis Dmitriev. Die verloor later ook de strijd om het brons van de Brit Jack Carlin. Voor Hoogland zit het toernooi er na vandaag op.

Kirsten Wild

Eerder op de ochtend greep Kirsten Wild naast de medailles op de koppelkoers. Met Amy Pieters werd ze vierde na een val. Wild komt zondag nog in actie op het omnium.