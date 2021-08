Plastic afval herleeft als kunst bij workshop: "Waar komt het allemaal vandaan?"

Plastic afval nutteloos? Volgens kunstenaar Rob Chevallier niet. In de voormalige Harculo energiecentrale in Zwolle gaf hij een workshop kringloopkunst maken. "Ik wil laten zien wat er nu al gaande is met het klimaat. Dat het tot mensen doordringt hoe ernstig de situatie nu al is."

Van oorsprong is Rob fotograaf, maar de kosten liepen al snel op. "Als je als fotograaf echt iets opvallends wil doen, dan moet je eigenlijk de foto's op groot formaat printen. Je hebt al snel een camera nodig van 30.000 euro en dan ook nog een lens van 30.000 euro. Daar had ik geen zin in."

'Soort specialisme'

Nu combineert Rob gebruikte materialen in met nieuwe foto's. "Ik kwam ineens op het idee, om het verleden te combineren met nieuw. In het begin ging niet alles om klimaatverandering en natuurbehoud, maar nu is het een soort specialisme geworden."

Het is verbazingwekkend wat voor materiaal daar allemaal tussen zit. kunstenaar Rob Chevallier

Sinds begin vorige maand ligt er een plasticvanger in de IJssel, geplaatst door Clear Rivers. Een organisatie die wereldwijd vervuiling met plastic in rivieren bestrijdt. De ruim tachtig meter brede vanger wordt wekelijks geleegd. Het opgevangen plastic wordt in de komende maanden via Clear Rivers verwerkt tot duurzame producten in de omgeving van Zwolle en eenmalig gebruikt voor de workshop.

'Schoenen tot fastfooddingen'

"Er werden twee zakken met afval geleverd voor de workshop. Het is verbazingwekkend wat voor materiaal daar allemaal tussen zit. Van schoenen tot fastfooddingen. Ik vraag me dan af waar het allemaal vandaan komt."

De kunstwerken worden uiteindelijk onderdeel van de expositie. Volgens Rob is de cirkel rond als het gebruikt wordt voor de IJsselbiënnale, "Het komt uit de IJssel, maar is vervolgens toch nuttig. Het heeft dan ook betrekking op het thema Tij, Tijd en Tijdelijkheid."