OAD over vaccinatieplicht: "Puur vanwege regels in buitenland, reis anders niet mogelijk"

De vaccinatieplicht die OAD instelt voor groepsreizen is puur uit praktische noodzaak. Dat zegt directeur Arjan Koster. Bij de reisorganisatie uit Enter hopen ze dat de verplichting binnen enkele weken kunnen afschaffen, als Nederland straks weer groen kleurt op de Europese coronakaart. "Het is niet zo dat OAD gaat bepalen of een klant zich wel of niet laat vaccineren, dat moet die klant zelf weten."

Alleen naar bestemmingen waarvoor inreisbeperkingen gelden, neemt OAD voorlopig enkel volledig gevaccineerden mee. Dan gaat het bijvoorbeeld om alle reizen naar- of via Duitsland, zegt Koster. "Duitsland heeft Nederland als hoogrisicogebied verklaard, en heeft aan de hand daarvan inreisbeperkingen opgelegd aan reizigers uit Nederland."

Die status hoogrisicogebied telt niet meer vanaf zondag. Dat betekent onder meer dat er geen aanmeldplicht meer is om Duitsland in te reizen. Ook is er geen quarantaineplicht meer voor niet-gevaccineerden.

Nu is het nog zo dat wie langer dan 24 uur in Duitsland verblijft en niet volledig gevaccineerd is, daar in quarantaine moet. "Dus als wij met een groepsreis een eerste overnachting hebben in Duitsland, en in die groep zouden mensen zitten die niét gevaccineerd zijn; dan zouden die mensen in quarantaine moeten. Die kunnen we dan niet meenemen als wij de volgende dag verder rijden", legt Koster uit hoe het nu nog gaat. "Het is dus praktisch gewoon niet mogelijk."

We hebben inmiddels een aantal mensen moeten bellen Arjan Koster, directeur OAD

Alternatief bieden

Gelukkig voor OAD geldt dit enkel nog morgen. Bij verreweg de meeste reizigers is vaccinatie overigens geen probleem. Koster: "Maar we hebben inmiddels een aantal mensen moeten bellen met de vraag of ze gevaccineerd zijn. En wie dat niet was hebben we het uitgelegd, en een alternatief geboden: of een andere bestemming of een latere vertrekdatum."

Een latere datum omdat OAD toch al de hoopte dat Nederland binnenkort weer op oranje of groen zou gaan. "Als dat zo is, is er voor ons geen noodzaak meer om volledige vaccinatie te vragen. Dan kunnen we mensen op basis van de oude voorwaarden toelaten." Dan is het: gevaccineerd, negatief getest, of niet langer dan 180 dagen geleden besmet met het virus.

ANVR: 'Begrip voor OAD'

Frank Oostdam van de ANVR - de koepel van reisorganisaties - begrijpt de stap van OAD. "Als je de reis anders niet kunt aanbieden, dan houdt het gewoon op", zegt hij. "OAD doet wat het moet doen. Namelijk een goede reiservaring bieden voor de mensen die geboekt hebben."

Ik hoop niet dat het zo’n vaart zal lopen dat je zonder dubbele vaccinatie nergens meer terecht kunt. Frank Oostdam, voorzitter ANVR

Er zijn meer reisorganisaties die volledige vaccinatie verplicht stellen, en Oostdam verwacht dat reizigers er steeds meer mee te maken zullen krijgen. "Er zijn steeds meer landen die alleen gevaccineerden toelaten. Tja, dan kun je als reisorganisatie niet anders."

Vrij reizen

Kun je als niet-gevaccineerde straks nog wel ergens terecht? “Ik hoop niet dat het zo’n vaart zal lopen", zegt Oostdam. "We hebben in Europa afgesproken dat je vrij door Europa kunt reizen met een digitaal paspoort, dus hetzij getest, of gevaccineerd. Ik hoop toch echt dat dat zal blijven."

Toch constateert Oostdam dat steeds meer landen gevaccineerde mensen bevoordelen ten opzichte van niet-gevaccineerde. Reisorganisaties zullen daar ook op inspelen: "Hetis ook niet ons beleid, maar dat is wat die bestemmingen steeds meer doen. En daar hebben wij ons op te richten."