Een beveiliger die rond vier uur over de N50 in de tegenovergestelde richting naar knooppunt Hattemerbroek reed, zag hoe de automobiliste van de weg raakte, een lichtmast omver reed en vervolgens over de kop sloeg. De beveiliger is verderop snel gekeerd en kwam als eerste aan bij het ongeval, terwijl hij de hulpdiensten belde.

Direct werd een traumahelikopter meegestuurd, omdat de bestuurster buiten bewustzijn was. De traumahelikopter landde even later in het gras tussen de N50 en de Hanzelijn. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd.

Mogelijk twee inzittenden

Er waren meerdere indicaties voor de politie dat er nog een tweede slachtoffer bij het ongeval betrokken kon zijn. Zo was onder meer de airbag op de bijrijdersstoel ook afgegaan en waren er nog enkele andere aanwijzingen dat er nog een tweede persoon in de auto zat.

In eerste instantie kamde de politie de omgeving uit vanaf de grond met warmtebeeldcamera's. Ook werd de parkeerplaats dichtbij afgezocht. Tegelijkertijd werd er druk gepoogd om contact te leggen met familie en gingen politie-eenheden verschillende adressen af om te controleren of het vermoedelijke tweede slachtoffer zich daar bevond. Dat leverde aanvankelijk niks op.

Vrouw zwaargewond bij weer een ongeval op de N50 (Foto: News United / Stefan Verkerk)

De politie ter plaatse schakelde de hulp in van de luchtvaartpolitie. Zij kwamen met de politiehelikopter naar de N50 toe om vanuit de lucht met een warmtebeeldcamera te zoeken. Na meerdere rondjes boven de N50 en de omgeving werd ook vanuit de lucht niks aangetroffen.

Sporenonderzoek

Omdat er wel sprake was van ernstig letsel is de Verkeersongevallenanalyse van de politie ter plaatse geweest voor uitgebreid sporenonderzoek. Nadat dat was afgerond kon de berger de auto bergen. De rechterrijstrook op de N50 is meerdere uren afgesloten geweest, maar omdat er weinig verkeer op de weg was, leverde dat geen problemen op voor de doorstroming.

Vlak voordat het incident op locatie afgerond was, kwam bij de politie op locatie het bericht binnen dat er contact zou zijn geweest met het vermoedelijke 'slachtoffer'. Uit die informatie zou blijken dat die persoon uiteindelijk niet in de auto zou hebben gezeten, ondanks dat die indicaties er wel waren.

Tweede in korte tijd

Vorige week zaterdag vond op dezelfde N50 ook al een ernstig ongeval plaats. Bij een ongeval met een personenauto met aanhangwagen en een vrachtwagen raakten twee inzittenden zeer ernstig gewond en een derde persoon ernstig gewond. Volgens gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel is het tijd voor een nieuwe lobby richting Den Haag, om de minister duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren.