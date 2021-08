Zwols Kamerlid wil dat minister kijkt naar problemen rond koe in de wei in Overijssel

Van Campen vindt dat een vergunningsplicht voor beweiden en bemesten in het beweidings- en bemestigngsseizoen disproportioneel. Het is niet evenredig vindt Van Campen die er namens zijn partij vragen over stelt.

Wat was er ook al weer aan de hand?

Milieuorganisatie MOB vindt dat boeren die een koe de wei in willen sturen vlakbij Natura 2000-gebied daar een vergunning voor moeten hebben. Om die reden verzocht MOB de provincie op te treden tegen een melkveehouderij uit Steenwijkerland. De provincie gaf aan daar niet aan te beginnen, maar de rechter tikte de provincie onlangs op de vingers. Volgens de rechter heeft de provincie niet goed onderbouwd dat een vergunning niet nodig is. De provincie Overijssel moet nu binnen acht weken een nieuw besluit nemen.

Van Campen, woordvoerder landbouw van de de VVD in de Tweede Kamer, vindt het bemesten en beweiden door boeren als 'onmiskenbare kernactiviteit van het boerenbedrijf en onderdeel van de stikstofaanpak'. Bemesting en beweiding leidt immers tot een vermindering van de stikstofemissie van de melkveehouderij. Hij is benieuwd of Schouten daar ook zo over denkt.

Gevolgen voor de natuur

De rechter gaf eerder deze week in de zaak tussen MOB en de provincie Overijssel aan dat niet bepaald kan worden of het onevenredig is om handhavend op te treden tegen boeren die koeien de wei in sturen zolang niet duidelijk is wat de gevolgen voor de natuur zijn als die koeien daar lopen te poepen. Ook daarvan wil Van Campen weten hoe de minister er tegen aan kijkt.

Thom van Campen (Foto: RTV Oost / Michel Korndorffer)

Van Campen en zijn partij VVD vinden dat er 'een rol is weggelegd' voor de rijksoverheid om heldere richtlijnen te formuleren met betrekking tot het bemesten en beweiden. Dat zou in de ogen van Van Campen moeten leiden tot duidelijkere regels.