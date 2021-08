Toernooidirecteur jeugd NK schaken in Almelo ziet meerdere schaakgrootmeesters in de dop

De bijna negentig beste jeugdschakers van Nederland werden deze week naar Almelo gehaald. "Ik ben hier al een jaar of twee mee bezig", zegt toernooidirecteur Yannic Husers. "We hadden het eigenlijk vorig jaar al willen lanceren, maar de coronacrisis liet het op dat moment nog niet toe. We zijn er trots op dat het dit jaar wel gelukt is. Sowieso is dit voor schakend Overijssel een hele mooie impuls. Voor de kinderen zelf is dit het eerste toernooi dat ze weer gewoon op een schaakbord kunnen spelen in plaats van voor een beeldscherm."

'Steeds populairder'

De wedstrijden, die allemaal worden gespeeld op digitale schaakborden, zijn voor iedereen thuis via een livestream te volgen. "We merken dat de schaaksport steeds populairder wordt", vertelt Husers. "Dat heeft ook te maken met de Netflixserie The Queen's Gambit, daardoor zijn er wereldwijd vier keer zoveel schaakborden verkocht. Ook hier bij het NK heb ik wel een aantal grootmeesters in de dop gezien. De winnaar van de A-jeugd tot en met achttien jaar is al geplaatst voor het NK senioren."

Bijna negentig jonge schakers strijden om de jeugdtitel (Foto: RTV Oost)

Hoewel de populariteit landelijk stijgt, blijft het bij de bijna negentig jaar oude Schaakvereniging Almelo een beetje achter, merkt Husers. "We hopen wel dat het aantal leden ook in Almelo stijgen." De dertienjarige Hidde Lankheet is sinds kort bij de vereniging en vindt schaken een geweldig spel. "Vooral omdat er zoveel mogelijkheden zijn om het spel te spelen."

Tijdens zijn eerste toernooi heeft Hidde twee van de acht wedstrijden gewonnen. "Voor mezelf vind ik dat wel goed. Mijn doel is om wel een keer kampioen te worden, dat zou wel heel leuk zijn. Maar daarvoor moet ik de komende jaren heel hard werken. Om ervoor te zorgen dat ik betere strategieën en openingen heb."

Coronabesmetting

Hoewel de organisatie er alles aan heeft gedaan om het toernooi coronaproof te houden - verplicht afstand houden, mondkapjes, desinfectiepalen - werd niet voorkomen dat er toch een deelneemster positief testte. "De besmette persoon was op vakantie geweest, in het vliegtuig zat een ander besmet persoon", legt Husers uit. "Het betekende dat de groep C-meisjes is stilgelegd. Gelukkig was daar wel al een kampioene. Om verder risico te voorkomen hebben we besloten de laatste wedstrijden van vandaag in die groep niet meer te spelen."

Ondanks de besmetting kijkt Husers terug op een mooi toernooi. De volgende twee jeugd NK's worden ook in Almelo gespeeld. Dat gebeurt in de meivakantie van 2022 en 2023.