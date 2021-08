Kamervragen BBB over N50: 'Verbreed hele N50, tot die tijd lagere snelheid en trajectcontrole'

De N50 moet in zijn geheel een tweebaansweg worden (2x2 rijstroken), en tot de weg veiliger is moet de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur en moet er trajectcontrole komen. Daarvoor pleit Kamerlid Caroline van der Plas uit Deventer. "De overheid moet haar burgers beschermen en de N50 zo snel mogelijk aanpakken."

Voor de tweede keer in een week tijd gebeurde er vrijdagnacht een ernstig ongeval op de N50. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond. Vorig weekend raakten bij een frontale botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen ook al drie mensen zwaargewond, onder wie een kind.

Op de weg gebeuren vaker zware ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop. Toch duurt het nog wel even voor de weg wordt aangepakt.

Het wegdeel tussen Kampen en Kampen-Zuid zou vanaf 2023 worden verbreed naar 2x2 rijstroken, maar die plannen zijn door de stikstofcrisis zeker een jaar vertraagd. Verschillende Kamerleden zeggen tegen RTV Oost dat de stikstofuitstoot de verkeersveiligheid niet in de weg mag staan.

'Gegijzeld door stikstofcrisis'

"We worden gegijzeld door die zogenaamde stikstofcrisis. Het is te zot voor woorden als dat ten koste gaat van de verkeersveiligheid, en zelfs mensenlevens kost", zegt Van der Plas. Ook VVD-Kamerlid Thom van Campen uit Zwolle denkt er zo over: "Deze ongevallen onderstrepen dat actie moet worden ondernomen. De stikstofcrisis mag dat niet platleggen."

Volgens Van der Plas houden actiegroepen de rijksoverheid in een wurggreep. "Bij de overheid zijn ze bang voor rechtszaken. Maar als zo'n weg aangepakt móet worden, laat Rijkswaterstaat dan gewoon beginnen. Laat het maar op een rechtszaak aankomen ."

70 rijden en trajectcontrole

Tot de weg is aangepakt pleit Van der Plas voor tijdelijke maatregelen: langzamer rijden en trajectcontrole. "Een lagere snelheid geeft rust op de weg, en trajectcontroles werken goed. Dat zie je ook op andere plekken in het land." Daarnaast pleit het Deventer Kamerlid voor een campagne op RTV Oost en Omroep Flevoland. "Om mensen te wijzen op de gevaren van de N50."

Van der Plas gaat de minister hier Kamervragen over stellen. Dat er op verzoek van de Kamer al een onderzoek loopt naar mogelijke opties voor maatregelen, maakt Van der Plas niet uit. "Onderzoek is altijd goed, maar duurt wel lang. De overheid is er voor de burger, en in dit geval moet de overheid de burger in bescherming nemen en die weg aanpakken."

De uitkomsten van het onderzoek naar opties om de N50 veiliger te maken, worden in het najaar verwacht. Ook wordt dan duidelijk hoe het kabinet denkt uit de stikstofcrisis te komen. Van Campen vindt dat er daarna meteen actie moet worden ondernomen. "Wat de VVD betreft wordt er dan snel gehandeld", zegt hij.

De aanpak van de N50 is net als veel andere projecten vertraagd doordat Nederland aan zijn taks zit qua stikstofuitstoot. Er is zelfs geen 'ruimte' meer voor de uitstoot van wegenbouwmachines. Daarom zal er eerst een oplossing moeten komen voor de stikstofcrisis, voor de N50 kan worden aangepakt, zegt het Zwolse VVD-Kamerlid Thom van Campen: "Op ongelooflijk veel terreinen zit het land op slot door de stikstofcrisis. Er moet stikstofruimte komen, en daar moeten alle sectoren aan bijdragen: van landbouw tot industrie. Discussies over de stikstofcrisis zelf hebben weinig zin, want bij het minste of geringste sta je weer in de rechtszaal." Als er genoeg stikstofruimte is om de N50 aan te pakken, wil de VVD de weg verdubbelen naar 2x2 rijstroken.

Kamerlid Hilde Palland (CDA) uit Kampen laat weten de kwestie opnieuw onder de aandacht te zullen brengen in haar fractie, en te kijken 'hoe hier een oplossing' voor te vinden is.

Waarschuwingsbord

Eerder deze week pleitte ook de Statenfractie van de PVV voor snelle maatregelen. "Het liefst een midden-geleider", zegt Statenlid Joeri Pool. "Maar je kunt ook denken aan een waarschuwingsbord, om mensen erop te wijzen dat de weg levensgevaarlijk is. Dat kan ook snel: zo'n bord kun je er morgen al neerzetten."