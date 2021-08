Heracles te sterk voor PEC in laatste oefenduel van de voorbereiding

Heracles Almelo heeft zich in het laatste oefenduel van de voorbereiding tot winnaar gekroond van het Overijsselse treffen met PEC Zwolle. In Almelo werd het 3-1 voor de ploeg van trainer Frank Wormuth.

Heracles begon, ondanks dat het de laatste oefenwedstrijd voor het begin van de competitie is, niet met de verwachte basiself. Zo was er een basisplaats voor Koen Bucker, Sven Sonnenberg en Adrian Szöke. Morgen oefent het tweede team van Heracles nog tegen Heerenveen en daar zullen enkele namen uit het eerste team hun opwachting maken. Bij PEC Zwolle leek trainer Art Langeler wel te starten met namen die in de basis staan in de Eredivisie. Daar was wel een basisplek voor Mark Pabai, die eerder deze week overkwam van FC Utrecht. Kostas Lamprou en Gervane Kastaneer waren de andere nieuwkomers in de basis.

Eerste helft

Na enkele speldenprikjes over en weer was het halverwege de eerste helft Delano Burgzorg die de score opende. De aanvaller van Heracles baande zich al dribbelend een weg door de zestien en schoot het leer vervolgens hard in de rechterhoek. Niet lang daarna stond het echter alweer gelijk. Bucker slaagde er niet in een schot van Mustafa Saymak klem te pakken en moest toezien hoe Slobodan Tedic de rebound en daarmee de 1-1 binnen werkte.

Heracles drukt door

Heracles leek direct na de rust weer de leiding te nemen, maar Nikolai Laursen raakte vanaf een meter of tien de paal. Daarna kregen Mees de Wit en Pelle Clement uitgelezen mogelijkheden op de 1-2. Zonder succes, want het was Laursen die na iets meer dan een uur voetbal Heracles op 2-1 schoot. Een kwartier voor het einde gooide Heracles het duel definitief in het slot. Mohamed Amissi ging op avontuur in het strafschopgebied en zorgde voor de 3-1.