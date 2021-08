Cardona en Mulenga bezorgen Go Ahead Eagles zege in België

Go Ahead Eagles heeft een verdiende overwinning geboekt op KMSK Deinze. In Oost-Vlaanderen werd het 0-2 voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen.

Een fris Go Ahead Eagles startte sterk tegen Deinze, dat uitkomt op het tweede niveau van België. Maar ondanks kansen voor Isac Lidberg en de van een vorig seizoen opgelopen blessure teruggekeerde Luuk Brouwers, werd er niet gescoord in het eerste bedrijf. Warner Hahn, de nieuwe doelman van Go Ahead Eagles die zijn officieuze debuut maakte, voorkwam op zijn beurt dat Deinze voor de rust de leiding nam.

Cardona en Mulenga

Ook in het tweede bedrijf was Go Ahead Eagles de bovenliggende partij en dat resulteerde uiteindelijk in de 0-1 van spits Cardona, die in het veld kwam voor Oratmangoen. Het slotakkoord was voor Mulenga. De centrumaanvaller kopte een hoekschop van Cardona binnen en zorgde ervoor dat Go Ahead Eagles met een goed gevoel huiswaarts keert.