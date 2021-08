Immobile bezorgt FC Twente nipte nederlaag tegen Lazio

De Enschedese scheidsrechter Bas Nijhuis had nog maar net gefloten voor het begin van de wedstrijd, of de bal lag al in het netje. Immobile liet zien waarom hij een spits van wereldklasse is en rondde al na drie minuten een fraaie steekpass vakkundig af: 0-1. FC Twente was op haar beurt wel dreigend, maar slaagde er niet in om dat om te zetten in grote kansen. Op slag van rust had Cleonise de gelijkmaker kunnen aantekenen na een fraai hoogstandje van Ilic, maar de ervaren doelman Reina bracht redding.

Blessure Zerrouki

In het tweede bedrijf was het FC Twente dat op zoek ging naar de 1-1. Lazio leek het wel welletjes te vinden en nam de verdedigende stellingen in. De Tukkers jaagden op een doelpunt, maar onder meer Menig en Van Wolfswinkel hadden hun vizier nog niet op scherp staan. Tot een treffer kwam het niet voor FC Twente, dat tot overmaat van ramp ook Zerrouki nog eens uit zag vallen met een blessure.