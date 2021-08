Arbiter Björn Kuipers neemt met een goed gevoel afscheid

De 48-jarige Kuipers gaf linksback Nicolás Tagliafico van Ajax vlak voor rust een rode kaart. Na de wedstrijd kreeg hij een videoboodschap van Pierluigi Collina. De Europese scheidsrechtersbaas hoopt dat Kuipers toetreedt tot de scheidsrechterscommissie van de UEFA.

Grote wens

Kuipers had nog wel even meegekund in de Eredivisie. "Maar ik wil gewoon een goed gevoel hebben bij mijn afscheid. En ik kan mijn eigen afscheid bepalen. Ik heb het fluiten niet nodig om te leven", zei de eigenaar van twee supermarkten in Oldenzaal. "Ik heb geluk dat ik de ruimte krijg om hier in Nederland afscheid te nemen. Dat was een hele grote wens van mij. "

Kroon

Kuipers debuteerde in 2005 in de Eredivisie tijdens een wedstrijd tussen Vitesse en Willem II (2-0). In de jaren daarna groeide hij uit tot arbiter van internationale allure. De geboren Tukker floot één Champions League-finale en twee keer de eindstrijd om de Europa League. Hij was actief op vijf grote eindronden en leidde vorige maand de finale van het EK tussen Engeland en Italië. Geen andere Nederlandse arbiter leidde ooit een eindstrijd van een WK of EK. "Dat was de kroon op mijn werk", zei Kuipers.