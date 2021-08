Wild dolblij na passend sluitstuk olympische loopbaan: "Dit voelt als goud"

Het was voor de Zwolse dus de laatste kans op een medaille in haar olympische missie. De 38-jarige Wild domineerde namelijk de laatste jaren het omnium bij de vrouwen. In 2019 prolongeerde ze in het Poolse Pruszków haar wereldtitel en zette daarna alles op de olympische titel in Tokio. Het zou haar laatste kunststukje worden.

Corona

De coronapandemie gooide echter roet in het eten. Niet alleen door het uitstel van de Spelen, maar ook omdat Wild persoonlijk hard getroffen werd door het virus. In het voorjaar twijfelde ze nog openlijk of ze wel de juiste keuze had gemaakt om door te gaan.

Kirsten Wild wordt na een zenuwslopende omnium derde (Foto: ANP)



Spelen Tokio

Ook tijdens deze Spelen leek het mis te gaan. Op de madison ging ze nog onderuit met Amy Pieters en ook op het omnium verliep niet alles vlekkeloos. Tot ze veerkracht toonde op het laatste onderdeel van de omnium. "Er is mij zoveel moed ingesproken door mijn omgeving. Dit wilde ik zo graag", zei ze tegen de NOS. "Dit voelt echt als goud."

Afscheid

Wild gaf de afgelopen jaren altijd aan dat dit haar laatste werkdag zou zijn op de baan, maar dat laat ze nu nog even in het midden. "Ik zit al een tijdje te grappen met Amy Pieters om misschien toch nog naar het WK te gaan, maar dat gaan we nog maar even zien. Ik heb sowieso nog een contract bij de wegploeg, dus mij zie je nog wel dit seizoen."