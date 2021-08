Caravan en twee auto's in vlammen op in Deventer

De caravan stond nog geen 24 uur op het parkeerterrein in de wijk De Vijfhoek. De vakantie zat er weer op, de spulletjes waren amper uitgepakt. De gasflessen waren keurig afgekoppeld en de stroomkabel netjes opgeborgen. Volgens de eigenaar is er dus geen enkele reden om te denken dat de caravan spontaan in brand zou vliegen. En toch gebeurde dat afgelopen nacht.

De caravan stond al snel in lichterlaaie (Foto: News United/ Rens Hulman)

Van caravan naar auto's

Het vuur ontstond in de caravan en greep snel om zich heen. Nog voor de brandweer ter plekke was, sloeg het vuur over naar twee auto's, die naast de caravan geparkeerd stonden. De eerste auto brandde volledig uit, de tweede kon worden weggereden maar raakte wel zwaar beschadigd. Van de caravan bleef uiteindelijk alleen een smeulend onderstel over.

Van de caravan bleef vrijwel niets over (Foto: News United/ Rens Hulman)

Reeks verdachte branden

Een week eerder was het nog geen tweehonderd meter verderop ook al raak. Toen vloog een auto in brand. Getuigen zagen kort na het ontstaan van de brand twee jonge jongens wegrennen. Reden voor de politie om aan te nemen dat het vuur is aangestoken. In heel Deventer gingen het afgelopen jaar al tientallen auto's en schuurtjes in vlammen op. In veel gevallen gaat de politie uit van brandstichting, zicht op de dader of daders is er niet.