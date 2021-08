Laatste prikken gezet in vaccinatielocaties Kampen en Dalfsen

In de vaccinatielocaties Dalfsen en Kampen zijn vanmiddag de laatste prikken gezet. "Bijna vier maanden konden mensen hier terecht en dat hebben ze massaal gedaan. Onze vaccinatiemedewerkers gaven in Kampen bijna 53.000 vaccinaties en in Dalfsen zetten ze in ruim 55.000 armen een prik. Het zijn duizelingwekkende cijfers; een hele prestatie in zo'n korte periode", vindt Margreet Algera, strategisch manager GGD IJsselland.

"Het is fantastisch dat zoveel mensen zich hier hebben laten vaccineren. Dat maakt dat we nu kunnen afschalen." Algera benadrukt dat GGD IJsselland zeven dagen per week blijft vaccineren op de andere drie locaties; in Zwolle, Deventer en Hardenberg. "Daar blijft iedereen welkom om de eerste, tweede of enige prik te komen halen. Bovendien kijken we samen met gemeenten en betrokken partners waar we kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij kunnen vaccineren. Het gaat ons erom dat iedereen die dat wil, de kans krijgt zich te laten vaccineren tegen corona."

Traktatie in Dalfsen

In Dalfsen toog wethouder Jan Uitslag zondagmiddag naar De Trefkoele+, met een traktatie voor de GGD-vaccinatiemedewerkers. "We hebben alleen maar positieve reacties gekregen over de professionaliteit en gastvrijheid die bezoekers hebben ervaren bij hun bezoek aan Trefkoele+ voor hun vaccinatie. Misschien is het wel mede daardoor dat de opkomst voor een vaccin in onze gemeente hoog is. We kijken als Dalfsen dan ook tevreden terug en dat wil ik symbolisch onderstrepen door persoonlijk de waardering en dank over te brengen."

Uitslag heeft nog een oproep voor mensen in Kampen en Dalfsen: "Laat je alsjeblieft vaccineren, in het belang van jezelf én van je omgeving."