Mike Gerritsen trots op winst Pride Award: "Iets kunnen betekenen voor gemeenschap"

Het was een actie die afgelopen november veel losmaakte op social media: de coming out van voetballer Mike Gerritsen van Helios uit Deventer. Zijn actie leverde afgelopen weekend de Pride Award op. "Blijkbaar heb ik iets kunnen betekenen voor de gemeenschap, dat is mooi."

De voetballer won de prijs, die werd uitgereikt door AVROTROS. De omroep wil met de prijs een podium bieden aan mensen die zich inzetten voor de LHBTI+-gemeenschap. Gerritsen dacht als genomineerde een gesprek te hebben met presentator Splinter Chabot, maar kreeg toen te horen dat hij gewonnen heeft. "Als je meedoet, wil je winnen. Dit is gewoon leuk. Het is een award voor als je iets betekend hebt voor de gemeenschap. Blijkbaar heb ik dat gedaan."

Sneeuwbaleffect

Zijn actie heeft tot dusverre in de voetbalwereld geen navolging gekregen. Gerritsen had er destijds geen twijfel over om zijn coming out op Twitter te delen. "Ik deel eigenlijk alles op Twitter. Dus ik dacht: ik deel het met de hele wereld, misschien dat iemand hier wat aan heeft. Toen kreeg het een sneeuwbaleffect en werd het door iedereen opgepakt."

De voetbalwereld is een harde wereld, constateert de voetballer van Helios. "Zeker de profwereld. Homo is scheldwoord nummer één. Als je dat hoort is het niet makkelijk om de stap te zetten. Het is goed als er iemand is waaraan je je kunt spiegelen. De wereld snakt naar een voorbeeld." Wel merkt hij al verandering bij de jongeren. "Bij de jeugd waar ik training geef, denken ze veel minder in hokjes. Het is vaak het gevoel dat het niet kan dat je uit de mag komen."

'Speciale betekenis'

Zelf is Gerritsen fan van Go Ahead Eagles en begeeft hij zich tussen de harde kern. "Het hoeft geen probleem te zijn dat je homo bent, ook niet bij de harde kern. Op de tribune wordt heel veel geroepen, maar het beeld is niet zo dat het niet mogelijk is."

Met zijn actie heeft hij dus een Pride Award gewonnen. De prijs zelf zou Gerritsen nou niet bepaald mooi noemen. "Presentator Splinter vroeg: vind je het een mooie bokaal? Wil je een eerlijk antwoord, ze ik. Haha, ik stop hem ergens ver weg in de kast. Zonder gekheid: de prijs heeft een speciale betekenis. Voor de rest doet het er niet zo toe hoe die eruit ziet."