De verkeersboetes voor sluipverkeer die er nooit kwamen: Enschedese flitspaal staat al jaren 'werkloos' langs de weg

De flitspaal was bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan. Automobilisten rijden vanaf het kruispunt Kuipersdijk/Mooienhof langs Holland Casino naar de Haaksbergerstraat, terwijl er een inrijverbod geldt vanaf die kant. Er werden in 2016 ongeveer 1900 overtredingen per dag geteld. De camera zou alle sluipers registreren, waarna ze een bon zouden krijgen.

Steeds weer niet

Maar sinds de camera er hangt zijn er telkens redenen om hem niet te laten functioneren. Hij registreert de overtredingen wel, maar de gemeente kiest ervoor, de boetes niet door te sturen. Eerst bleek het traject om aan juridische voorwaarden te voldoen langer te duren dan verwacht.

Toen de juridische hobbels eenmaal genomen waren, begonnen de wegwerkzaamheden aan de Kop van de Boulevard, met stremmingen aan de Haaksbergerstraat en de rotonde bij het voormalig Dish-hotel. Hierdoor werd de route doodlopend en dus onbruikbaar voor sluipers. Bovendien gold de Mooienhof toen als toegangsroute voor bedrijven rond het Koningsplein.

De belangrijkste verkeerswijzigingen in ‘De Kop’ zijn inmiddels afgerond, waardoor er nu weer sluipverkeer mogelijk is. Gaat de flitspaal dan nu aan? Nee. “We wachten nu op de evaluatie van de Mooienhof zelf, een gevaarlijk stukje”, antwoordt verkeersdeskundige Christian ter Braack van de gemeente Enschede.

Evaluatie gevaarlijk kruispunt

De kruising van die straat met de Kuipersdijk werd in 2019 zelfs het gevaarlijkste kruispunt van Overijssel genoemd door RTL Nieuws, met negentien ongelukken in drie jaar tijd.

Het kruispunt Mooienhof/Kuipersdijk (Foto: 1Twente)

“De evaluatie is bijna klaar en gaat in september naar de gemeenteraad”, vervolgt Ter Braack. De raad moet dan besluiten wat ze met de verkeerssituatie daar willen. Het zou kunnen dat de flitspaal door eventuele veranderingen totaal overbodig wordt. “We vinden het niet fair om die camera nu aan te zetten en over een half jaar ineens andere plannen te hebben. Daarom wachten we eerst de besluiten over de Mooienhof af.”

Tonnen aan misgelopen boetes

Een rekensom leert dat de overtreders hypothetisch al tonnen in euro’s aan boetes bespaard zijn gebleven in de tijd dat de flitspaal nu inactief is. De boete zou namelijk 95 euro per overtreding zijn. Ter Braack schat dat de overheid er zo'n zes ton bij inschoot. Dat geld zou overigens niet naar de gemeente Enschede gaan, maar naar Den Haag.

De paal ging echter nooit aan en leverde Den Haag dus niets op tot nu toe. Naast het mogelijke afschrikwekkende effect van de camera leverde hij Enschede vooral lessen op die met het jaar duurder worden. “Voor zo’n flitspaal betaal je licentie- en stroomkosten, ook als hij inactief is. Ga uit van vijf- tot tienduizend euro per jaar”, aldus Ter Braack.

'Leerproject'

“Het lijkt zonde van het geld, maar we wisten in het begin niet welke obstakels ons te wachten stonden. In die zin is het een leerproject. Dit was de eerste camera in zijn soort voor Enschede en we waren één van de eerste gemeenten die ermee werkten. Nu komen ze als paddenstoelen uit de grond.”

Mocht de flitspaal op deze plek nooit z’n werk kunnen doen, dan is de aanschaf ervan niet totaal weggegooid geld. “Dan verplaatsen we ‘m. Dat blijft altijd een optie.”