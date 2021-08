Programma: De Eredivisie gaat beginnen en Overijsselse derby in KNVB Beker

Na de fraaie sportzomer gaat komend weekend de bal weer rollen in de Eredivisie. Ook in de KNVB Beker wordt gevoetbald, al zijn dat nog kwalificatiewedstrijden voor amateurclubs. Hieronder een overzicht van het programma van deze week.

Betaald voetbal

Promovendus Go Ahead Eagles opent vrijdag het bal in de Eredivisie. De ploeg speelt dan in de eigen Adelaarshorst tegen Heerenveen. Op zaterdag krijgt Heracles Almelo PSV op bezoek en gaat FC Twente naar Fortuna Sittard. PEC Zwolle is zondag de laatste Overijsselse club in de eerste speelronde. De ploeg van Art Langeler opent tegen Vitesse.

Amateurvoetbal

Voor de eerste amateurclubs staat zaterdag de eerste kwalificatieronde op het programma en daarbij werd een fraai Overijsselse affiche geloot. HSC'21 uit de derde divisie zondag neemt het in eigen huis op tegen Excelsior'31 uit de derde divisie zaterdag. In totaal zijn er zes duels.

De zes winnaars plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde, waarin in totaal 50 ploegen strijden om een plek in de eerste ronde. Daarin voegen ook de clubs uit het betaald voetbal, behalve de vijf clubs die Europees spelen, zich erbij. Zaterdag volgt ook de loting voor die tweede kwalificatieronde. Daarbij ook Staphorst en HHC Hardenberg. Verder staan er deze week veel oefenduels op het programma voor de amateurs.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers doen het goed in de hoofdklasse en staan momenteel op plek twee. De stand is echter wel enigszins vertekend door veel afgelastingen. Zaterdag is Onze Gezellen de tegenstander in Enschede.