Leidy al ruim 40 jaar vermist in Ierland: "We hebben nooit afscheid van haar kunnen nemen"

Ze is de afgelopen decennia al meermalen door media benaderd om te vertellen over haar zus Leidy. Maar telkens hield ze de boot af. Tot nu. Tegenover RTV Oost vertelt Tineke nu alsnog over Leidy en vooral de even mysterieuze als verdachte omstandigheden waaronder haar zus destijds spoorloos verdween.

Want haar jongere zus heeft ze nooit kunnen vergeten. "Ieder jaar op 8 maart, haar geboortedag, denk ik eraan. En app ik over haar met mijn al jaren in het buitenland wonende dochter."

Beruchte vermissingen

Over de verdwijning van Leidy is in het verleden al vaker geschreven. De zaak staat in een Iers boek over beruchte vermissingszaken en ook het weekblad Panorama besteedde er uitvoerig aandacht aan. En enkele jaren geleden werd er een speciale Facebookpagina gelanceerd om aandacht te vragen voor de vermissing van Leidy.

"Die is waarschijnlijk online gezet door een vroeger vriendje van Leidy. Hij heeft haar blijkbaar nooit helemaal kunnen vergeten", zegt Tineke, die overigens niet op de foto wil. "Dan word ik straks op straat nagestaard als de zus van die vermiste vrouw."

Drie dochters

Aleida 'Leidy' Kaspersma is de jongste uit een gezin van drie dochters. Vader Gotze Andersma en moeder Anderske hebben Friese roots. Het gezin verhuist naar Zwolle om later van daaruit te verkassen naar Borne. Vader Andersma was van oorsprong gemeenteambtenaar, maar na de avondopleiding het conservatorium te hebben doorlopen, wordt hij bekend in de Overijsselse muziekwereld.

Zo is hij in Zwolle dirigent van vijf koren en twee kinderkoren, geeft hij in Rijssen muziekles aan diverse middelbare scholen en de muziekschool en wordt hij later recensent van meerdere weekbladen en de regionale krant in Twente.

De vermiste Leidy (links) en haar oudere zus Tineke Kaspersma. (Foto: Familie Kaspersma)

Waar oudere zus Tineke het onderwijs in gaat en les geeft aan scholen in met name Enschede, zoekt Leidy het avontuur op. Nadat ze aanvankelijk in de ouderenzorg de kost verdient, wordt ze een echte globetrotter. "Ze reisde de wereld rond", zegt Tineke. "Vertrok als au pair naar Dallas, waarna ze in Zürich en Hamburg woonde om uiteindelijk in Ierland te belanden."

Hippie

In de zeventiger jaren trokken veel jonge Europeanen naar Ierland, veelal hippies met ideeën over hoe de ideale wereld er uit zou moeten zien. Het dan 26 jaar oude 'hippiemeisje' Leidy was al eens eerder in Ierland geweest, als ze op de veerboot terug naar Engeland Nick Wheatley (29) ontmoet. Een Engelsman en zelfbenoemd dichter van wie even daarvoor het huwelijk is gestrand. De vonk slaat over. "Zelf heb ik die Nick nooit ontmoet, maar hij is nog wel samen met Leidy bij mijn ouders in Borne geweest", zegt Tineke.

Nick en Leidy keren terug naar Ierland, naar de county Kerry in het zuidwesten, in de bergen bij het dorpje Kenmare. Daar bivakkeren ze in een tent op een veld naast de cottage van vrienden van Nick. In een later interview voor het boek van de Ierse misdaadverslaggever Barry Cummins vertelt Nick dat hij vlak voor Leidy's verdwijning de relatie zou hebben beëindigd.

Dag van de verdwijning

Het is 2 juli 1978 als Leidy en Nick in hun Opel Record Estate naar Kenmare rijden om boodschappen te doen. Leidy bezoekt dan nog een coffeeshop, waar ze volgens de later ondervraagde clientèle een wat nerveuze indruk maakt.

Nick vertelt later tegen de politie dat ze eind van de middag terugkeerden. Leidy zou dicht bij de cottage aan Nick hebben gevraagd om te stoppen. Ze zou hem vervolgens goodbye hebben gezoend. Daarna stapte ze uit en zou ze terug zijn gelopen in de richting van waar ze vandaan waren gekomen.

Taal noch teken

Van Leidy wordt vanaf dat moment taal noch teken meer vernomen. Nick verklaart later dat hij ervan uitging dat Leidy tijd voor zichzelf nodig zou hebben. Dat terwijl ze contactlenzen droeg die ze enkele uren daarna uit had moeten doen, terwijl haar bril nog in de cottage van Nicks vrienden lag. Op een Engelse bankrekening had ze tien pond gestort, maar dit geld bleef onaangeroerd.

Maar het meest opvallende: Nick doet pas na 23 dagen aangifte van Leidy's vermissing. Hij zou de dag na haar verdwijning naar vrienden in Dublin zijn gereisd om wat klusjes op te knappen. Pas toen hij 25 juli terugkeerde in Kenmare, ontdekte hij dat Leidy werd vermist, zo vertelde hij tijdens de politieverhoren.

Zoekacties

Leidy's ouders waren intussen doodongerust. Tineke: "Leidy liet altijd wat van zich horen. Een telefoontje, een kaartje. Altíjd. Maar deze keer was het stil gebleven. Mijn moeder werd dat jaar zestig, maar er kwam geen enkel bericht van Leidy. Mijn ouders hadden daarop een telegram gestuurd naar het laatst bekende adres: 'Where is Leidy, we are uneasy'. Waar is Leidy? We zijn ongerust."

Pas na enige tijd horen de ouders tot hun ontsteltenis dat hun dochter al een paar weken wordt vermist. De Ierse politie zet intussen meerdere zoekacties op touw, onder meer met speurhonden. Maar in het onherbergzame Kerry is het zoeken naar een speld in een hooiberg. "Tegenwoordig zijn er zoveel meer mogelijkheden. Via een mobieltje sporen traceren, DNA-onderzoek. Maar dat had je destijds uiteraard allemaal nog niet."

Tineke was hoogzwanger toen haar zus verdween. "Mijn dochter is drie weken te vroeg ter wereld gekomen. Puur van de stress. Gelukkig is alles goed gekomen."

Leidy Kaspersma voor de befaamde Kerry Mountains, bekend van het wereldberoemde Ierse volksliedje Whiskey in the jar. (Foto: Familie Kaspersma)

Tineke heeft met name zo haar eigen gedachten over Leidy's toenmalige vriendje. "Of Nick uiteindelijk ook officieel als verdachte is aangemerkt, weet ik eigenlijk niet. Maar Nick is door de Ierse politie uiteraard wel aan de tand gevoeld. Hij vertelde onder meer dat hij vermoedde dat Leidy was teruggekeerd naar Nederland. Terwijl nota bene haar paspoort in de cottage van Nicks vrienden was blijven liggen. Hoezo terug naar Nederland? Zonder paspoort...?"

Speuren in Ierland

Een jaar later brengt Tineke een bezoek aan Ierland om zelf te gaan speuren. Samen met haar zus Nelly en zwager Hans. "Samen met een behulpzame Ierse agent zijn we door het gebied getrokken. We wilden met eigen ogen zien hoe Leidy daar heeft gewoond."

"We hebben met dorpsbewoners gesproken. 's Avonds bezochten we diverse pubs. Speelden een keer piano in zo'n pub, waarna gasten als bedankje glazen bier op de piano zetten. Maar na een week zijn we huiswaarts gegaan zonder dat we wat wijzer zijn geworden."

Ontberingen

Ze verwonderde zich over de ontberingen die haar zus moest ondergaan. "Zo werd me duidelijk dat ze kou heeft moeten lijden. We hebben nog wel aangeklopt bij Nicks vrienden, die van de cottage waarnaast Leidy en hij kampeerden. Maar ze hielden ons tegen. We mochten het terrein niet op. Dat vond ik erg vreemd. Dan denk je al snel: hebben ze wat te verbergen?"

Nick zelf woonde niet meer in Ierland. Hij was intussen geëmigreerd naar Libanon, een land waarmee Ierland geen uitleveringsverdrag had. "Mijn ouders hebben Nick ontmoet, maar ik heb het er eigenlijk nooit zo met hen over gehad wat voor figuur het was."

"Zelf heb ik er in ieder geval geen goed gevoel over. Hij had het uitgemaakt, wilde terug naar zijn gezinnetje. Terwijl Leidy nog verliefd op hem was. Ze wilde het liefst zelf een gezinnetje stichten. Misschien speelde dat wel een rol. Hoe dan ook, alleen al het feit dat hij pas na 23 dagen aangifte deed van haar vermissing, blijf ik uiterst merkwaardig vinden."

Vlak voor haar verdwijning kreeg Leidy een kort kapsel. De Ierse politie verspreidde destijds haar oude foto's met lang haar. (Foto: Familie Kaspersma.)

Vraagtekens bij ouders

De verdwijning van Leidy heeft de ouders de rest van hun leven beziggehouden. "Tot het allerlaatst. Moeder overleed in 2014, is 95 jaar geworden. Mijn vader overleed in 2006 en werd 92. Vooral mijn vader heeft alles bijgehouden over Leidy's vermissing. Hij had een heel archief over haar. Zelf heb ik begin tachtiger jaren nog met mijn moeder in Enschede een waarzegger bezocht."

"Hij vertelde dat hij had gezien hoe Leidy was verdwenen via stenen in het water: stepping stones. En vervolgens achter een muur was verdwenen: een bejaardenhuis of iets dergelijks. Het bizarre: ik heb daar in Ierland van die stepping stones gezien, maar ik had die waarzegger daar niets over verteld. Na het bezoek aan die waarzegger heeft mijn moeder zich er min of meer bij neergelegd. Maar Leidy's verdwijning heeft mijn vader tot aan zijn overlijden beziggehouden."

Speuren op internet

Zelf denkt Tineke ook nog regelmatig aan haar zus. En niet alleen op haar geboortedag. "Als ik hoor dat iemand wordt vermist, dan lees ik er alles over. Zoals ik de zaak rond Tanja Groen ook altijd op de voet heb gevolgd."

"Regelmatig zoek ik op internet of er toch nog weer wat opduikt over Leidy, die in 2006 na het overlijden van mijn ouders officieel dood is verklaard. Maar nee, ik heb geen illusie dat ze toch nog in leven is. Dat kan toch ook helemaal niet?"

Wroeging

Maar ooit, ooit hoopt ze dat het mysterie rond haar zus wordt ontrafeld. "Wie weet loopt er daar nog iemand rond die er meer van weet en hierover leest. Die misschien wroeging krijgt en erover vertelt. Dat is de reden waarom ik nu alsnog mijn verhaal doe. In de hoop te weten te komen wat er met Leidy is gebeurd."

"En met name dat ze wellicht ooit gevonden wordt. Want dat is het ellendige van dit hele verhaal. Als iemand overlijdt, is dat uiteraard afschuwelijk maar dan kun je als nabestaanden tenminste nog afscheid nemen. Wij moeten sinds haar verdwijning vooral met die ene grote vraag leven: wat is er met onze Leidy gebeurd...?"