Blom vervangt Manschot bij rentree Go Ahead Eagles in Eredivisie

Niet Jeroen Manschot, maar Kevin Blom heeft vrijdagavond de leiding over de opener van het seizoen in de Eredivisie tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. Het is de rentree van de Deventer ploeg op het hoogste niveau. De aftrap in De Adelaarshorst is om 20.00 uur.

Aanvankelijk zou het Manschot zijn die vrijdagavond Go Ahead Eagles - sc Heerenveen in goede banen moest leiden, maar de KNVB meldt zojuist dat Blom de arbiter van dienst is in Deventer.

Op zaterdag krijgt Heracles Almelo om 18.45 uur PSV op bezoek en daarbij is Danny Makkelie de leidsman. FC Twente speelt die avond om 20.00 uur bij Fortuna Sittard. Jochem Kamphuis fluit dat duel en zondag is Richard Martens de leidsman bij de seizoensopener van PEC Zwolle tegen Vitesse. Bas Nijhuis uit Enschede leidt zaterdag het duel tussen landskampioen Ajax en promovendus NEC. Dit is het programma in de Eredivisie.