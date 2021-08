Bewoonster van huis waar auto tuin in reed enorm geschrokken: “Ik sta nog te trillen”

Het is een grote ravage in de voortuin aan de Rohofstraat. Stukken van het muurtje liggen verspreid in de tuin, het boompje is omvergereden en vlakbij de voordeur liggen nog wat onderdelen van de auto die in de tuin tot stilstand kwam. “Het was een gigantische knal”, laat Haakmeester weten. Nog steeds heeft de schrik haar niet helemaal losgelaten. “Vanochtend voelde ik het nog in mijn spieren, een soort verkramptheid die je voelt.”

Zwerfkei voorkomt erger

Een automobilist verloor zondagavond de macht over het stuur op de kruising bij Rohofstraat met de Willem de Clercqstraat. Hij miste de bocht en reed met behoorlijke snelheid de voortuin aan de Rohofstraat in. “De tuin is compleet verwoest.”

De automobilist is door de politie aangehouden. “Gelukkig was er alleen materiële schade. Dat is het belangrijkste”, verzucht Haakmeester. Toch had de schade een stuk groter kunnen zijn: de auto kwam maar enkele centimeters voor de woning tot stilstand. “De kei voor het huis heeft ervoor gezorgd dat ze auto niet naar binnen is gereden.”

In de tuin liggen nog steeds brokstukken van de auto (Foto: )

In de tuin liggen nog steeds brokstukken van de zwarte BMW. "Je beseft nu pas hoe het had kunnen gaan." Meteen na de knal zijn ze naar buiten gelopen en heeft haar zoon de politie gebeld. "Je gaat in een soort schrikmodus: eerst alles regelen, daarna pas het besef."

Vaker ongelukken

Gek genoeg is het geen totale verrassing. “We hebben elkaar na een ongeluk eerder wel eens aangekeken en gezegd dat ze een keer de tuin ingaan hier.” De kruising is namelijk vaker het toneel van ongelukken. “Elke keer ben je blij dat het niet ernstig is.”

Hoe het verder moet weet ze nog niet. “Eerst de verzekering laten kijken, die gaan het waarschijnlijk op de dader verhalen, en daarna de tuin weer opbouwen.”