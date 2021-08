Komt er ooit nog contact met ontvoerde Isra uit Goor? “We willen zó graag van haar horen”

Net als de familie willen ook de vrijwilligers het niet opgeven om in Libanon contact te leggen met de inmiddels bijna 20 jaar oude Isra. Vandaag precies zeventien jaar geleden op 9 augustus 2004 werd Isra door haar vader meegenomen naar Tripoli. Het was de dag van een gruwelijke ontdekking in een huis in Goor. Daar werd het lichaam van de moeder van Isra, kapster Marisse van den Burg, aangetroffen. Vermoord door de vader van Isra. Hij werd later bij verstek veroordeeld.

Hoop

Elly Sjouw beheert de Facebook-accounts over Isra. Ze gelooft in de kracht van sociale media en hoopt dat het bericht op Facebook, via via, zijn weg vindt naar Isra of iemand in de omgeving van de jonge vrouw die vermoedelijk in Tripoli woont. Ze doet dat om de grootouders van Isra te steunen. Ger en Clary van den Burg hebben sinds de moord op hun dochter Marisse en de verdwijning van hun kleindochter Isra altijd hoop gehouden op een contact met hun kleindochter.

Isra, drie jaar oud, toen ze naar Libië werd ontvoerd (Foto: Archief RTV Oost)

Direct na de schokkende moord en de verdwijning werd de landelijke actie 'Breng Isra thuis' opgezet. Inmiddels is dat doel bijgesteld naar contact leggen.

De zoektocht is nooit echt gestopt Elly Sjouw

De vader van Isra Hasen Amhased Aksema werd twee jaar na de moord en de ontvoering bij verstek tot levenslang veroordeeld. Er loopt nog altijd een internationaal opsporingsbevel tegen hem.