Als Boris langsloopt, kijken vrouwen om... is deze Wierdenaar de knapste man van Nederland?

De carrière van Boris begint met een berichtje op Facebook, van een modellenscout. De scout is onder de indruk van de foto's van de Wierdenaar. Goed lichaam, goede uitstraling. Ziet hij het zitten om als model aan de slag te gaan?

'Beyond Handsome'

Boris grijpt de kans en krijgt meteen een paar opdrachten. Nu, een paar maanden na het Facebook-berichtje, staat hij in de finale van Mister International Netherlands. Slogan: 'Beyond Handsome'. Uhm, wat?

"Ze bedoelen dat je méér moet hebben dan een knappe kop en afgetraind lijf", legt Boris uit. "Ze willen een compleet persoon, iemand die weet wat hij wil en ergens voor staat. Mensen die arrogant zijn, vallen af."

Aparte tekst op trui...

Arrogantie is exit. Duidelijk. Op de site van de wedstrijd staat het als volgt: 'MIN biedt heren met een passie, visie en missie in de modellenbranche een uitzonderlijke podium om zichzelf te presenteren.'

We klikken verder op de site. Bij 'Kandidaten' zien we de 16 finalisten. Vleesgeworden definities van de term handsome; nonchalant poserend onder een brug, zwoele blikken, getrimde baardjes, alles.

Boris in hoody onder een brug (Foto: Mister International Netherlands)

De mannen dragen allemaal een hoodie. Oftewel, een wijde trui waarin je sixpack niet goed uit de verf komt. Zonde. Alsof je een laken over een Ferrari gooit. Van de andere kant: het gaat om het innerlijk. Maar... dan zijn de teksten op de truien wel lastig uit te leggen...

Zo draagt Boris een trui met: "Tell me… Is being stupid a profession or are you just gifted?" Oftewijl: Je bent dom. "Oh, daar heb ik niet eens op gelet", zegt de Wierdenaar lachend. "We kregen een hoody van de sponsor, die moesten we aan."

Nóg een Overijsselaar

Tussen de mannen staat overigens nóg een Overijsselaar: Ogulcan Tezcan uit Oldenzaal. De twee hebben mekaar helemaal gevonden en carpoolen naar de modellencursussen die ze ter voorbereiding volgen. "Ja, ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn", zegt Boris.

Maar straks, tijdens de finale, is het ieder voor zich, toch?! "Natuurlijk wil je zelf winnen, maar we gunnen het elkaar ook", zegt Boris. Klinkt als een goed antwoord tijdens de vraag-antwoord ronde, die uiteraard onderdeel is van de verkiezing.

De twee Overijsselse deelnemers: Boris (r) en Ogulcan Tezcan (Foto: Boris)

De wedstrijd begint met een ouderwetse zwembroekronde. "Waarbij je gewoon je zwembroek aan doet en jezelf zo goed mogelijk tot uiting moet brengen", legt Boris uit. Daarna is de gala/smoking-ronde en tot slot de vraag-antwoord ronde.

Uiterlijk vergaat

Waar is Boris het meest zelfverzekerd over; zijn innerlijk of zijn uiterlijk? Het is even stil. "Mijn innerlijk. Je uiterlijk vergaat", zegt Boris. "We worden allemaal ouder. Daar moet je je nooit te veel op richten. Nee, ik wil van binnen sterk zijn."

Volgens mij hoeven we ons geen zorgen te maken. Het kan bijna niet missen of de volgende Mister International Netherlands komt uit Overijssel, zijn naam is Boris Martinovic!

De finale is op 11 september in Theater De Kruispunt in Barendrecht.