Zomer in Overijssel vanuit Borne: "Ik geniet van het vrouwelijk schoon"

RTV Oost streek vandaag in de zomerserie 'Zomer in Overijssel' neer in Borne, het dorp van de 'Melbuul'. Er werd gesport, naar kunst gekeken en we maakten een wandeling over het Kloosterpad.

Kunst in Borne

Kunstenaar Ruurd Hallema zit al meer dan 30 jaar in het vak. De beelden van de 'autonoom kunstenaar' zijn in heel Europa te vinden. In Hallema's galerij in Borne is het vooral vrouwelijk schoon wat de klok slaat. "Ik maak graag vrouwenbeelden", vertelt Hallema. "Het gaat mij vaak om de dynamiek, om het uitbeelden van een bepaald thema. Mijn vrouw is vaak model, maar ook andere dames."

Voor Linda.tv maakte Hallema een beeld van een dame uit Amsterdam. "Een rondborstige dame, die haar lichaam heeft laten verbouwen. Ze heeft haar borsten flink laten vergroten en bilimplantaten genomen. Het resultaat als beeld vind ik prachtig geworden. Een dunne taille, maar enorme heupen: het geeft een bepaalde spanning."

In de video zie je hoe het beeld eruit ziet:

In november bestaat de galerij van Hallema in Borne op de kop af dertig jaar. In het kader van dat jubileum ontwerpt de kunstenaar een speciaal bronzen beeld, in een oplage van tien.

Voor belangstellenden heeft Hallema, vanwege het jubileum, een speciale verrassing. "Mensen die dit beeld willen hebben en ook een kleiner beeld afnemen, geven wij een diner voor twee in het atelier. We zetten een grote tafel neer en een Borns restaurant zorgt voor de catering. We gaat het jubileum copieus vieren."

Borne Beweegt

In Borne werd er vandaag ook gesport. Verslaggever Rutger trok de sportkleding aan en toog naar de stormbaan van Borne Beweegt:

Bornse Kloosterpad

Daniël Godinho Veiga snoof de Bornse cultuur op. Samen met Vincent Kupers en Lies Maathuis liep hij langs het Kloosterpad en over het landgoed. Ze leren je alles over de historische gebouwen en het gebied: