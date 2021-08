Enschedeër (75) ontkent runnen hennepplantage in eigen bedrijfspand: 'Was van de klusjesman'

Naast de werkstraf zou de man ook nog ruim 176.000 euro moeten afstaan in het kader van de 'pluk-ze' wetgeving; een bedrag dat overeenkomt met wat de man verdiend zou hebben aan de hennep.

De plantage stond in een oud bedrijfspand aan de Marslanden in Enschede. Het viel netbeheerder Enexis op dat er sprake was van ongewoon stroomverbruik op een bepaald deel van het bedrijventerrein, wat kan wijzen op hennepteelt. Toen de politie het bedrijfsverzamelgebouw binnen ging, ontdekten ze inderdaad een plantage.

Tweede plantage

Terwijl de politie bezig was deze te ontmantelen, viel op dat er op de bovenste verdieping van het pand iets raars aan de hand was. Een agent ging kijken en ontdekte al snel een tweede plantage in het pand van de 75-jarige.

Uiteindelijk werden er bijna 550 planten gevonden. De verdachte ontkent en zegt dat een klusjesman het heeft gedaan. Die zou in mei 2019 de sleutel hebben gekregen om voorafgaand aan opknapwerkzaamheden alvast wat spullen te stallen. Hoe de klusjesman heet, zegt de oud-ondernemer niet te weten.

Klusjesman

De klusjesman zou zich ergens in Zuid-Duitsland ophouden. Volgens de officier van justitie wijzen sporen erop dat de hennepplantage al veel langer in gebruik was. Het vermoeden is dat er al zeker drie keer werd geoogst. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.