Groot probleem voor festivalondernemer Akim: werknemers maakten massaal carrièreswitch

Akim Bwefar van Bwefar Rentals loopt door zijn enorme pand in Zwolle vol snoeren, lampen, flightcases en boxen. Hij had nu licht en geluid moeten leveren op festivals en andere evenementen, maar vrijwiel alles ligt nog stil: "Ik ben een heel positief mens, maar nu loop ik hier in mijn eentje, en dan denk ik toch, fuck, dit hoort niet zo."

Ontslagen

Ondertussen komen er wel aanvragen binnen voor evenementen later dit jaar. Dat is op zich goed nieuws, maar Akim staat niet te juichen: "Personeel is nu echt een groot probleem. Ik had vijftien mensen rondlopen, die heb ik vorig jaar moeten ontslaan. Iedereen is wat anders gaan doen, en heel andere richtingen opgegaan. Ze merken dat het wel lekker is om het weekend gewoon vrij te zijn, die komen niet zomaar weer terug."

Mensen hebben werk gevonden wat net zo goed betaalt, en waarbij ze niet alle weekenden weg zijn Akim Bwefar

Het werk in de evenementenverhuur is onregelmatig en je krijgt ook geen topsalaris, weet Akim: "Ik snap het wel, mensen hebben werk gevonden wat net zo goed betaalt, en waarbij ze niet alle weekenden weg zijn. Dat geef je niet zomaar op. En ook freelancers, de vorig jaar nog dachten dat het het tijdelijk stillag, hebben een dik jaar later wel ergens anders werk gevonden."

Wachten op de persconferentie

Akim Bwefar ziet het ook bij al zijn branchegenoten. En ook de horeca kampt met hetzelfde probleem. Nu er wel weer wat meer mag, is het moeilijk om personeel weer terug te krijgen: "De onzekerheid maakt het zo lastig. 13 augustus is er weer een persconferentie. Freelancers die ik benader voor klussen, zeggen dat ze na 13 augustus meer weten."

Ik heb nog nooit 'Nee' hoeven verkopen, maar nu zit ik er heel dichtbij Akim Bwefar

Het bedrijf waar vroeger vijftien mensen in vaste dienst waren en ook een grote club freelancers actief was, runt Akim nu bijna in zijn eentje. Grote klussen aannemen is een risico geworden: "Als ik niet weet of ik genoeg mensen ervoor heb, moet ik 'Nee' verkopen. Dat heb ik echt nog nooit hoeven doen, maar nu zit ik er wel heel dichtbij. En als ik dan naar al die spullen kijk die hier ongebruikt staan, ja, dan doet dat pijn."