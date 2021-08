'Gifschip' Imatra mag nog niet ontgassen bij kunstmatig eiland IJsseloog

Het veelbesproken 'gifschip' Imatra, dat vorige week in Zwolle lag, mag voorlopig nog niet worden ontgast bij IJsseloog in het Ketelmeer. Dat meldt Omroep Flevoland. Ook de twee andere binnenvaartschepen die een te hoge concentratie van de giftige stof fosfine in het laadruim hebben, moeten wachten. Vanmiddag neemt de provincie Flevoland een besluit of het ontgassen alsnog mag gebeuren.

Het is de bedoeling dat de schepen bij het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer hun lading tarwe overslaan op andere vaartuigen. Tijdens dat proces vervliegt de fosfine in de buitenlucht. Rijkswaterstaat en de Inspectie SZW hebben vorige week al toestemming gegeven. De Omgevingsdienst, die werkt in opdracht van de provincie Flevoland, moet nog haar goedkeuring geven. Dit gebeurt naar verwachting eind van de middag.

De Imatra heeft tarwe aan boord dat met een trein vanuit Polen is vervoerd en in Oss is overgeladen. De tarwe is bestemd voor het diervoederberdrijf De Heus Voeders. De twee andere schepen kwamen vanuit Veghel en Utrecht richting het Ketelmeer, waar IJsseloog ligt.