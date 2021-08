Nep-bankmedewerkers op heterdaad betrapt in Ommen; 3 mannen uit Emmen in de politiecel

De drie verdachten wisten gisteren in Ommen aan de bankpassen en de pincode van een vrouw te komen met de zogenoemde bankmedewerkerstruc.

Iemand belde haar en deed zich voor als bankemployee met de mededeling dat met haar rekening zou worden gefraudeerd en dat haar bankpassen door een andere medewerker van de bank zouden worden opgehaald. Terwijl ze de nep-bankmedewerker nog aan de lijn had, belde een ander aan om de passen op te halen. De vrouw gaf de passen af, maar bedacht zich en sloeg alarm.

Meteen gebeld

Het slachtoffer belde meteen de bank en de politie en toen ging het snel. De rekeningen werden direct geblokkeerd en terwijl agenten de signalementen van de nep-bankmedewerkers optekenden, waren andere agenten al aan het posten bij geldautomaten in de buurt. Niet zonder succes, want even later liepen ze een verdachte op het Vrijthof tegen het lijf.

Waarschuwing bankmedewerkerfraude (Foto: politie)

Achtervolging

De verdachte nam op het Vrijthof bij het zien van de politie direct de benen, waarna de agenten achter hem aan renden. Met hulp van twee omstanders kon de vluchtende man worden aangehouden op de Bermerstraat.

Daar werden ook de twee andere verdachten aangetroffen. Zij hadden de buitgemaakte bankpasjes bij zich. Ook hadden deze twee mannen spullen bij zich die afgelopen weekend zijn buitgemaakt in Dalfsen bij een andere fraude. Het slachtoffer in Dalfsen raakte een nog onbekend bedrag kwijt aan de criminelen.

'Toppers' helpen politie

In alle hectiek is de politie tijdens de achtervolging vergeten de gegevens van de hulpvaardige omstanders te vragen. De politie is op zoek naar zoals ze dat noemt "deze twee toppers" en vraagt ze nog even contact te leggen.

Nep-bankmedewerkers nemen vaak meteen na de fraude geld op (Foto: Foto ter illustratie archief RTV Oost)

Tientallen miljoenen schade

Bankmedewerkersfraude is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit. Het opsporingsprogramma Onder de Loep, dat RTV Oost samen met de politie en het Openbaar Ministerie maakt, laat regelmatig beelden zien van criminelen die zich er schuldig aan maken. Een voorbeeld daarvan zijn is de man die wordt gezocht omdat hij voor 20.000 euro opneemt van de rekening van een 85-jarige vrouw uit Holten.

Ondanks de vele aandacht die ervoor is in de media worden nog altijd veel -vaak oudere- mensen opgelicht door criminelen:

In 2020 bedroeg de totale schade door bankhelpdeskoplichting bijna 27 miljoen euro. In het huidige tempo kan de totale schade in 2021 oplopen naar 40 miljoen euro. Per maand worden er nu zo’n 300 voorvallen bij banken gemeld. De gemiddelde schade per slachtoffer beloopt al gauw 10.000 euro. Bij bankhelpdeskoplichting belt een oplichter namens de bank van het slachtoffer. Daarbij ziet het slachtoffer soms het echte telefoonnummer van die bank op zijn of haar telefoonscherm. Omdat het misbruik van de echte telefoonnummers van banken steeds beter technisch kan worden voorkomen, blijken oplichters nu meestal vanaf een willekeurig, onbekend nummer te bellen. De oplichter doet zich voor als een medewerker van de bank en maakt het slachtoffer wijs dat zijn of haar bankrekening niet meer veilig zou zijn. Het slachtoffer kan dan onder andere worden misleid om zelf zijn hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Steeds vaker gebruiken oplichters echter andere smoezen om hun slachtoffers grote bedragen afhandig te maken. Omdat de schade toeneemt en de oplichters hun aanpak wijzigen, hebben de banken eerder dit jaar een collectieve voorlichtingscampagne gericht op ouderen gehouden. Ook via internetbankieren en mobiel bankieren blijven banken hun klanten waarschuwen. (Bron: betaalvereniging)

Waar moet je op letten?

Een bank vraagt nooit aan de telefoon of in een tekstbericht om geld over te boeken

Een bank vraagt nooit om een bankpas (thuis) aan iemand af te geven

Een bank vraagt nooit om toegang tot de computer of smartphone van een klant

Een bank vraagt nooit om een bankpas per post op te sturen

Een bank vraagt nooit mondeling, in een bericht of op een website om een pincode

Wat moet je doen?

Wanneer je als klant ongevraagd en onverwacht wordt gebeld door je bank, dan kan je het gesprek het best direct beëindigen en dan zelf terugbellen naar de bank. Terugbellen kan het beste via een officieel en openbaar telefoonnummer dat je zelf hebt opgezocht, bijvoorbeeld op een bankpas, via internetbankieren of in de mobiele app van de bank. Bel nooit een telefoonnummer dat in een sms-bericht of e-mail staat. Wanneer dat bericht vals is, dan zijn de contactgegevens in dat bericht ook vals.