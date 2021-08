Met psychoses kampende Zwollenaar hoort na gewelddadige arrestatie tbs tegen zich eisen

Volledig ontoerekeningsvatbaar: dat is volgens deskundigen het oordeel over een Zwollenaar, die begin dit jaar door een arrestatieteam werd aangehouden in zijn flat. Hierbij werd door de man veel geweld gebruikt. De officier van justitie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de man.

De politie werd op 16 maart dit jaar gebeld, omdat de 45-jarige man op het balkon van zijn flat in de Wolthuismarke stond te schreeuwen en dreigementen uitte. Omdat de man eerder ook al eens heftig tekeer ging tegen politiemensen, werd besloten om een arrestatieteam in te zetten.

Politiehond

Nadat geprobeerd werd de man te overdonderen met 'flashbangs', een soort handgranaat dat alleen een harde knal en felle lichtflits geeft, werd een politiehond de flat ingestuurd. Dat had niet het gewenste effect: gewapend met een mes ving de Zwollenaar de hond op en hield hem bij de kop vast.

Agenten die vervolgens de flat binnen gingen, lukten het niet om de man onder controle te krijgen. De man beet een agent hard in het been en reageerde niet op de inzet van een taser. Toen een collega in nood kwam, werd er zelfs drie keer geschoten. De Zwollenaar werd daarbij één keer in zijn been geraakt en kon toen worden aangehouden.

Psychoses

Uit onderzoek door gedragsdeskundigen werd duidelijk dat de man al sinds zijn vroege jeugd last heeft van psychoses. Hij werd in zijn leven al meermaals gedwongen opgenomen, maar dat haalde niets uit. De enige oplossing is tbs met dwangverpleging. De Zwollenaar is het helemaal eens met de eis van de officier van justitie. "Ik wil graag weer als een gewoon mens terugkeren in de Nederlandse samenleving."

De uitspraak is over twee weken.