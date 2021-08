Anti-pedo videoclip van Duitse rappers voor Twentse stichting Strijd Tegen Misbruik

De Duitse rappers M.I.K.I & DEOZ hebben een nummer en bijbehorende videoclip opgenomen voor de stichting Strijd Tegen Misbruik. Als steunbetuiging aan deze Twentse ideële organisatie, die al jaren strijd voert tegen seksueel misbruik van minderjarigen. "We zijn hier erg blij mee, want deze rappers zijn groot in Duitsland. En dat betekent automatisch veel aandacht", aldus voorzitter Marcel Jeninga.

In het nummer 'Wacht Auf' en de videoclip spreken de rappers vooral hun afschuw uit over de praktijken van pedoseksuelen.

Marcel Jeninga woont intussen in Duitsland, maar is afkomstig uit Glanerbrug. Hij richtte ooit de stichting op nadat zijn dochtertje het slachtoffer werd van de pedoseksuele buurman Geert B. Deze Geert B. werd later ook veroordeeld voor de lustmoord op het achtjarige meisje Semiha Metin uit Deventer.

Verbod pedohandboek

Jeninga was eerder met zijn stichting succesvol door een verbod af te dwingen op het omstreden pedofielenhandboek. Dat gebeurde na jarenlang lobbyen door Jeninga en zijn stichting, samen met de Hengelose jurist Yme Drost.

In dit boek krijgen pedo's allerlei adviezen hoe ze nieuwe slachtoffers kunnen maken, maar ook staan er tips in hoe ze uit handen van politie kunnen blijven; onder meer hoe ze DNA-sporen kunnen wissen. Na Nederland stemde inmiddels ook de Duitse politiek in met een verbod op het boek.

Veel aandacht

Jeninga is blij met het Duits rap-nummer. "Deze rappers zijn erg bekend in Duitsland en daarmee krijgen we als stichting automatisch meer bekendheid. Onontbeerlijk, want ons werk gaat de komende jaren gewoon door. We blijven bij de politiek aandacht vragen voor dit afschuwelijke probleem, maar willen er nu ook aan gaan werken dat het pedohandboek wereldwijd wordt verboden. Verder blijven we strijden dat er hogere straffen voor kindermisbruikers komen."

De video staat nog maar een paar dagen online en is nu al een kleine 40.000 keer bekeken.

Pedohunters

In het nummer gaan de rappers overigens niet alleen fors tekeer tegen kindermisbruikers, maar wordt ook bezongen hoe zij op hardhandige wijze kunnen worden gestraft.

Jeninga benadrukt echter dat zijn stichting zich afkeert van geweld: "Ook nemen we afstand van het werk van pedohunters. Wij kiezen ervoor om via de diplomatieke en politieke weg aan de weg te blijven timmeren."