UT-onderzoekers over klimaatkansen voor Overijssel: "Meer samenwerken"

We nemen rivier de Vecht als voorbeeld. "Er speelt eigenlijk heel veel rondom de Vecht. Met name benedenstrooms van Dalfsen. Daar moeten veel dijken versterkt en verhoogd worden", zegt UT-onderzoeker Joanne Vinke-De Kruijf.

Onvoorspelbaar

Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben samen met de Provincie Overijssel de laatste jaren gekeken naar maatregelen die genomen moeten worden. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de dijken, maar ook naar alternatieve plekken om water op te vangen.

"Er ligt een uitdaging om de droogteproblematiek te verbinden met wanneer we weer te veel water hebben", aldus Vinke-De Kruijf:

"Het klimaat verandert", stelt Bas Borsje, hoofddocent Waterbouwkunde aan de Universiteit Twente. "We hebben het zelf gemerkt op de camping en in Zuid-Limburg. Het is heel onvoorspelbaar, maar tegelijkertijd moeten we ons landschap er ook op inrichten."

Hij vervolgt: "De situatie in Limburg is wel anders dan die hier aan de Vecht. Maar ook hier is het waterschap echt zoekende naar hoe we ons kunnen aanpassen aan dat veranderende klimaat."

'Geen dijken van beton'

De UT en de waterschappen slaan de handen ineen. Op dit moment wordt er een project opgestart om 'natuurlijke' oplossingen te bedenken voor de extreme weersomstandigheden waar we mee te maken hebben. "Dus geen dammen en dijken van beton en asfalt meer."

Maar naast het waterschap zijn er nog veel meer partijen betrokken bij de rivier en het land dat eraan grenst. "Boeren, landeigenaren, maar ook de plaatsen waar de Vecht doorheen stroomt", zegt Borsje.

"Verschillende sectoren zijn niet gewend om met elkaar te praten of samen te werken", gaat Vinke-De Kruijf verder. "Dus dat is ook een van de dingen waar we onderzoek naar doen. Om zulke partijen wel bij elkaar te brengen en innovatieve oplossingen te vinden."

Wat als we niets doen?

En wat als we niets doen? Wat gebeurt er dan? "Onderzoek heeft laten zien dat het land achter de dijken onvoldoende veilig is. Hetzelfde geldt voor de droogteproblematiek. Als we niets doen en we hebben vier of vijf droge jaren, dan komt er misschien wel een ban op drinkwater. En dat heeft natuurlijk ook een gigantische impact op de landbouw. Dus dat raakt ons allemaal", concludeert Vinke-De Kruijf.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar er liggen ook genoeg kansen om onze leefomgeving mooier en veiliger te maken. En alle kleine beetjes helpen. Denk aan de ouderwetse houten regenton. Maar ook met groene daken en minder tegels kunnen we volgens Vinke-De Kruijf beter inspelen op het veranderende klimaat. "En dat gebeurt eigenlijk ook op steeds grotere schaal."