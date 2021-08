Na jaren geworstel lijkt het voor elkaar: Pride-monument Enschede

Een van de kartrekkers van het monument is Marco Strijks, bussinesdeveloper bij Saxion en actief voor de Lhbtiq+-gemeenschap. Hij ziet dat er nog steeds veel moet gebeuren als het gaat om de acceptatie van niet-hetero's. "Je ziet dat 60 procent van onze studenten, bij een stage of eerste werkgever opnieuw in de kast gaat. Dat zegt wel genoeg."

Marco Strijks is een van de kartrekkers van het Pride-monument (Foto: RTV Oost)

Volgens Strijks moet het nieuwe monument een zelfde soort rol krijgen als het Homomonument in Amsterdam, waar tijdens de dodenherdenking wordt stilgestaan bij de vervolgde homo's tijdens WOII, maar ook waar gelijkgestemden elkaar vinden als er sprake is van geweld tegen homo's of niet-hetero's. "Bijvoorbeeld zoals vorig jaar zomer in Enschede en Hengelo," merkt Strijks op.

"Maar ook als positief signaal. Bijvoorbeeld om ouders een gesprek met hun kinderen te laten starten, om te laten weten dat welk gender je je ook voelt, dat het allemaal kan en gezien mag worden." Het Pride-monument zou de eerste van z'n soort zijn in Overijssel, veel gemeenten hebben al wel regenboogvlaggen hangen, maar nog geen herdenkingsmonument. "Enschede geeft hier een goed signaal mee af."

Het Pride-monument, dat op steenworp afstand moet komen vanaf zowel ROC van Twente als Saxion in Enschede, is een zes meter hoog ontwerp van kunstenaar Edward Janssen, die van oorsprong uit Twente komt. Of het kunstwerk - met de naam Eclips - definitief gevestigd wordt aan De Ruyterlaan, is nog een kwestie van vergunningen en geld. Om het totaalbedrag voor het monument te krijgen, wordt een crowdfundingsactie overwogen.