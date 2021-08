Klachten over overlast jeugd in Overijssel verdubbeld door corona

Herrie, rondhangen of jongeren die troep maken: de politie heeft het afgelopen half jaar in Overijssel fors meer klachten gekregen over jongerenoverlast. Dat blijkt uit cijfers. In Overijssel steeg het aantal klachten met 114 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019, toen corona niet meer betekende dan een populair biermerk.

Ook landelijk steeg het aantal klachten flink, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van de politiecijfers. Overijssel valt als provincie wel op, alleen in Zeeland en Noord-Brabant steeg het aantal klachten meer. In de kustprovincie lag dit aantal bijna tweeënhalf keer zo hoog als in het eerste halfjaar van 2019. In Brabant en Overijssel steeg het aantal klachten respectievelijk 128 en 114 procent.

Enschede piekt

Van de twintig grootste gemeenten vallen onder meer Enschede, Arnhem, Eindhoven en Haarlemmermeer op door een flinke stijging van het aantal overlastmeldingen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019. De politie in Enschede kreeg in de eerste helft van dit jaar 887 meldingen van jeugdoverlast binnen. In dezelfde periode in 2020 waren dit er 812. In de eerste zes maanden van 2019 - dus vóór corona - waren dat er 297.

Benieuwd hoe het in jouw gemeente zit? Bekijk op deze kaart de cijfers over alle gemeenten:

Grootste oorzaak voor de stijging van meldingen lijkt de coronacrisis. Vermoedelijk hebben de lockdown, sluiting van de horeca en het maximumaantal bezoekers thuis een rol gespeeld bij de overlast. Jongeren konden minder sporten, niet op stap en minder makkelijk thuis afspreken.

Overigens betekent de stijging van het aantal meldingen niet direct dat jongeren ook echt fors meer overlast veroorzaken, aldus de politie: als mensen thuis zijn, zien ze meer en melden ze mogelijk ook sneller overlast.