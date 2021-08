Tunnelwacht in Enschede tegen overlast richt zich nu op jongeren ín de wijk

Anderhalf jaar lang hielden de mannen en vrouwen de wacht in de fietstunnels van Enschede-Zuid. Maar sinds kort is de tunnelwacht geëvolueerd tot wijkwacht, na vragen en meldingen van overlast uit de wijk zelf. Er is gestart in de wijk Helmerhoek in Enschede en er wordt met name contact gezocht met jongeren. Enschede piekt als het gaat om meldingen van jongerenoverlast, zo bleek vandaag uit cijfers.

Het contact met jongeren krijgen is niet altijd even makkelijk, maar de truc is om jongeren onbevooroordeeld te benaderen, legt wijkwacht Ronnie Stein uit. "Het is natuurlijk niet altijd een groep die kattenkwaad in de bol heeft. En zo proberen we ze ook te benaderen, om juist geen hakken in het zand te krijgen."

Wijk vraagt erom

Het initiatief voor de uitbreiding van de tunnelwacht kwam van Cemal Dogan, een van de buurtbewoners en tunnelwachter van het eerste uur. "We stonden bij de tunnels en kregen continu vragen vanuit de wijk: 'Kom ook hier lopen'. We krijgen berichtjes en appjes, van 'kunnen jullie daar wat aan doen?'"

Al blijkt ook dat het bijvoorbeeld in de wijk Helmerhoek met de daadwerkelijke overlast van jongeren wel meevalt, zegt Ronnie Stein.

Buurt is veranderd

De politie heeft daar ook een verklaring voor, blijkt uit onderzoek van LocalFocus. Omdat iedereen door corona meer thuis is, wordt er meer gezien en ook vaker melding gedaan van overlast. De overlast hoeft dus niet daadwerkelijk hoger te liggen.

Cemal Dogan van de wijkwacht is in elk geval blij met alle positieve reacties die de wijkwachten krijgen. "Zo werd ik laatst aangesproken door een mevrouw, die tegen me zei: 'Heb je wel in de gaten in hoeverre de buurt is veranderd sinds jullie rondlopen, elke dag?' Die mevrouw was zo te spreken over hoe de sfeer ten goede is veranderd. Dat blijft je bij, want daar draait het in feite om: welk effect heb je?"