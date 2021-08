Oplichter moet maanden de cel in na fraude met bankrekeningen senioren

Een 22-jarige man is veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan tien voorwaardelijk, voor meerdere oplichtingen. Hij maakte slachtoffers geld afhandig via WhatsApp en Marktplaats en hij deed zich voor als bankmedewerker, werkzaam op de fraude-afdeling. De oplichtingen vonden onder meer plaats in Enschede. De slachtoffers werden uitgekozen vanwege hun hoge leeftijd.

De man belde soms meerdere slachtoffers per dag volgens een vaststaand script. Hij deed zich voor als medewerker van de fraudeafdeling van de bank. Het doel was om inloggegevens van de slachtoffers te bemachtigen. Hiervoor belde hij vooral met senioren. Het lukte hem steeds opnieuw om hun vertrouwen te winnen en de slachtoffers over te halen om mee te werken.

Tienduizenden euro's

Bij een van zijn slachtoffers lukte het hem in totaal ruim 28.000 euro van de bankrekening af te boeken. Hierbij hield hij de person bijna twee uur aan de telefoon en werd er dertig keer een bedrag afgeboekt.

De bedragen die afkomstig waren van oplichting, verdwenen op bankrekeningen van geldezels en werden contant opgenomen of doorgesluisd naar andere bankrekeningen. In totaal gaat het om ruim 38.000 euro.

Naast de oplichtingsvorm als ‘bankmedewerker’ werden dor hem slachtoffers ook via Marktplaats benaderd. Hij deed zich voor als een potentiële koper die hun ‘ter verificatie’ een link stuurde, waarmee toegang werd verkregen tot hun bankrekening. Via WhatsApp ontving een slachtoffer berichten die afkomstig leken te zijn van haar dochter. Er werd gevraagd om geld over te maken voor een nieuwe laptop en telefoon.

De rechtbank heeft in het oordeel meegewogen, dat er bewust slachtoffers met een hoge leeftijd zijn uitgezocht.

De zogenoemde bankmedewerkerfraude is een snel groeiende vorm van criminaliteit, waarmee dit jaar naar verwachting voor 40 miljoen euro wordt buitgemaakt. Bij deze vorm van fraude is het zaak om het telefonisch contact met de nep-bankmedewerkers te verbreken en zelf via een bekend nummer de bank te bellen. Als je dan toch slachtoffer wordt, dan kan snel de politie inschakelen tot aanhouding van de daders leiden, zoals gisteren in Ommen: