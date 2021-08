GGD'en in Overijssel gaan niet vaccineren bij scholen en universiteiten

De GGD Twente en GGD IJsselland gaan geen coronavaccinaties zetten bij middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Wel wil de GGD in Twente voorlichting geven bij de introductiedagen van de hogescholen en universiteit later deze maand. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van landelijke berichtgeving eerder vandaag.

In verschillende regio's in Nederland zijn onderwijsinstellingen en de GGD met elkaar in gesprek hoe ze scholieren en studenten bij de opening van het nieuwe schooljaar kunnen interesseren voor coronaprikken, meldde De Volkskrant vanochtend. Zo worden er op diverse plekken in het land onder meer prikbussen en mobiele priklocaties ingezet bij scholen. Het zou in veel gevallen overigens nog gaan om plannen.

Andere manieren

In Twente is er volgens de woordvoerder al eerder voor gekozen om niet te gaan vaccineren bij onderwijsinstellingen. De GGD zoekt wel andere manieren om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven zich alsnog te laten vaccineren.

Zo kan er sinds vorige week in Enschede en Almelo een coronavaccinatie gehaald worden, zonder dat je daar vooraf een afspraak voor hoeft te maken. Dat 'prikken zonder afspraak' is al een succes; vooral jonge mensen maken daar volgens de GGD gebruik van.

Pop-uplocaties

Ook heeft de GGD Twente deze weken mobiele, zogenoemde 'pop-up' priklocaties in wijken waar de vaccinatiegraad achter blijft. Zo stond de 'prikpost' afgelopen zaterdag in het wijkcentrum van de Almelose wijk Aalderinkshoek.

In IJsselland is er eveneens de mogelijkheid om je te laten vaccineren zonder afspraak, in de vaccinatielocaties in Deventer, Zwolle en Hardenberg. Ook zijn er in IJsselland pop-up priklocaties.